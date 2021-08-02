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ТАСС

"Севмашу" поставили задачу сократить сроки сдачи атомных подлодок на 9-14 месяцев

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А.Рахманов
А.Рахманов.
Источник изображения: militarynews.ru

Генеральный директор ОСК Алексей Рахманов сообщил, что корпорация решает эту задачу вместе с технологами

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 30 июля. /ТАСС/. "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) решает задачу по сокращению сроков сдачи серийных атомных подлодок (АПЛ) на 9-14 месяцев. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор ОСК Алексей Рахманов.

"Перед руководством предприятия поставлена задача сокращения сроков строительства серий подводных лодок приблизительно на 9-14 месяцев", - сказал Рахманов на церемонии спуска на воду АПЛ проекта 885М "Красноярск" на "Севмаше".

По его словам, эту задачу ОСК сейчас решает вместе с технологами. "Это непростая задача, и, наверное, не на следующем серийном номере она будет достигнута. Но с учетом тех задач, которые ставят перед нами министерство обороны и президент, мы эту задачу выполняем для того, что бы большее количество лодок могло поступить в распоряжение Военно-морского флота", - добавил глава корпорации.

В настоящее время на "Севмаше" ведется строительство серийных атомных подводных лодок с баллистическими ракетами проекта 955А (шифр "Борей-А") и с крылатыми ракетами проекта 885М (шифр "Ясень-М"). Кроме того, на предприятии строится атомная подлодка спецназначения проекта 09852 "Белгород".

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Компании
ОСК
Севмаш
Проекты
885 Ясень
955 Борей
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1 комментарий
№1
02.08.2021 11:50
Собираются наращивать серию? Иначе какой смысл в сокращении сроков постройки? Что они будут делать когда выполнят текущую программу...?
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