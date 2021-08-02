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ЦАМТО

В Чехию прибыл второй новый самолет ВТА C-295MW

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 30 июля. Командование Вооруженных сил Чехии сообщило о прибытии 28 июля в аэропорт Прага-Кбелы второго из двух новых самолетов ВТА C-295MW (б.н. 0482), приобретенных у компании Airbus Defense and Space S.A.

Таким образом, в составе ВВС Чехии теперь имеется 6 самолетов линейки C-295. В течение ближайших дней после завершения необходимых административных процедур новый C-295MW будет полностью готов к эксплуатации.

Как сообщал ЦАМТО, Airbus Defence and Space подписала с командованием ВВС Чехии контракт на поставку двух дополнительных самолетов ВТА C-295MW в декабре 2019 года. Соглашение также включало поставку запасных частей, наземного оборудования, подготовку личного состава. Стоимость продажи составила 1,94 млрд. чешских крон.

Одновременно был подписан контракт на проведение в течение 2021-2022 гг. модернизации четырех ранее поставленных самолетов C-295. В настоящее время на предприятии Airbus в Севилье проходит модернизацию первый самолет. В конце следующего года все шесть C-295 будут иметь одинаковую конфигурацию за исключением доработки крыла.

Первый новый самолет ВТА C-295MW (б.н. 0481) был принят представителями ВС Чехии на предприятии в Севилье 7 мая 2021 года и прибыл в аэропорт Прага-Кбелы 19 мая 2021 года. На текущий момент его налет составляет около 80 часов. Второй C-295MW был принят в Севилье 19 июля.

Контракт стоимостью 3,95 млрд. крон (около 132 млн. евро) на поставку первых 4 самолетов C-295M был подписан МО Чехии с чешской компанией Omnipol, которая согласно чешскому законодательству выступила посредником при закупке, в мае 2009 года. Самолеты были поставлены в течение 2010 года, однако из-за различных технических проблем их полноценная эксплуатация началась лишь в 2013 году. На текущий момент налет этих самолетов превышает 17000 часов. За 11 лет они перевезли более 120 тыс. пассажиров и около 4000 т грузов.

Основной отличительной особенностью новых C-295MW являются винглеты на законцовках крыльев. Крылья и улучшенные турбовинтовые двигатели Pratt and Whitney Canada PW 127G увеличивают грузоподъемность самолета на 900-1000 кг, что особенно важно при применении в жарких или высокогорных условиях. Благодаря более низкому аэродинамическому сопротивлению крыльев расход топлива снизился на 3-4%. При этом C-295MW с одним двигателем способен выполнять полет на 460 м выше, а с двумя двигателями – на 1400 м выше базовой версии. За счет снижения расхода топлива дальность полета увеличивается на 10-15%. Самолет оснащен более современными системами связи, навигации и авионики, современной системой планирования полетов, спутниковой связью.

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  • В новости упоминаются
Страны
Чехия
Продукция
C-295 CASA
Компании
Airbus
Pratt&Whitney
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