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Известия.ru

В небе над Поволжьем прошли учения по дозаправке ракетоносца Ту-95

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Сложнейшая воздушная операция в небе над Поволжьем. Военные летчики отработали передачу топлива в воздухе, сообщает телеканал «Известия». Дозаправщик Ил-78 наполнил бак стратегического ракетоносца Ту-95. Операция прошла на скорости 600 км/ч на высоте 6 тыс. м. Кроме того экипаж попрактиковался в стрельбе из кормовых пушек и патрулировании местности.

Сложнейшая воздушная операция в небе над Поволжьем. Военные летчики отработали передачу топлива в воздухе, сообщает телеканал «Известия». Дозаправщик Ил-78 наполнил бак стратегического ракетоносца Ту-95. Операция прошла на скорости 600 км/ч на высоте 6 тыс. м. Кроме того экипаж попрактиковался в стрельбе из кормовых пушек и патрулировании местности.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-78
Ту-95
Проекты
Военные учения
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