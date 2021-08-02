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ЦАМТО

Севмаш посетил начальник штаба Военно-морских сил Индии

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Севмаш
Предприятие Севмаш.
Источник изображения: © Владимир Ларионов/ТАСС

ЦАМТО, 30 июля. Индийская делегация во главе с начальником штаба ВМС Индии адмиралом Карамбиром Сингхом посетила Севмаш.

Высокопоставленный индийский гость на Севмаше побывал впервые.

Иностранная делегация познакомилась с историей предприятия в заводском музее, здесь же состоялось совещание. Генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко и начальник штаба ВМС Индии адмирал Карамбир Сингх обсудили текущее состояние дел и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Ранее, в 2013 году, Севмаш модернизировал для Индии авианосец "Викрамадитья". Несколько лет предприятие осуществляет техническое содействие в обслуживании и ремонте части оборудования корабля, поставляет на авианосец запчасти и участвует в дооборудовании верфей в Карваре и Мумбае.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайт АО "ПО "Севмаш".

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Страны
Индия
Продукция
Адмирал Горшков
Компании
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
Авианосец
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