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Интерфакс-АВН

Лукашенко заявил о методичном наращивании военной инфраструктуры НАТО у границ Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Минск. 30 июля. ИНТЕРФАКС - Вдоль границ Белоруссии методично наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.

"Наша страна, будучи связующим звеном между Западом и Востоком, попала в эпицентр цивилизационного противостояния. Мы не сгущаем краски, а констатируем факт: вдоль наших границ методично наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО", - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА в пятницу.

Говоря о западных санкциях, он отметил, что главная их цель - оставить белорусов без пенсий, зарплат, пособий, качественного медицинского обслуживания.

"Запад понимает ущербность санкционной тактики для самого себя. Поэтому и вводит санкции поэтапно - пакетно. Они как бы нащупывают наши болевые точки. Бьют, прежде всего, по экспортным отраслям белорусской экономики: нефтехимия, машиностроение, калийная отрасль и прочее. Но главная цель - оставить народ без пенсий, зарплат, пособий, образования, медицинского обслуживания и вызвать недовольство белорусов", - сказал Лукашенко.

Президент признался, что с таким размахом ограничительных мер Белоруссия еще не сталкивалась.

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