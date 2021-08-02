Американский гиперзвук под вопросом

Испытания гиперзвуковой ракеты США AGM-183A ARRW, она же Booster Test Vehicle 1b, завершились провалом — после отделения от бомбардировщика В-52 двигатель аппарата не заработал.

Об этом сообщили в пресс-службе ВВС США.

Как сообщают специалисты, испытание «не соответствовало всем полетным целям» и проводилось в рамках программы, направленной на отслеживание развертывания гиперзвуковых возможностей. Военные пытались продемонстрировать безопасный выход ракеты из бомбардировщика и оценить характеристики В-52.

В процессе полета ракета отделилась от воздушного судна и показала четкую последовательность запуска, в том числе передачу мощности от самолета к снаряду и безопасность экипажа. Однако после нескольких маневров ракетный двигатель не сработал.

Между тем, команда ARRW продолжает работать над продвижением программы гиперзвуковых возможностей, сочетающей в себе «баланс между осмотрительным риском и быстрым продвижением программы».