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Американский гиперзвук под вопросом

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Источник изображения: vpk-news.ru

Испытания гиперзвуковой ракеты США AGM-183A ARRW, она же Booster Test Vehicle 1b, завершились провалом — после отделения от бомбардировщика В-52 двигатель аппарата не заработал.

Об этом сообщили в пресс-службе ВВС США.

Как сообщают специалисты, испытание «не соответствовало всем полетным целям» и проводилось в рамках программы, направленной на отслеживание развертывания гиперзвуковых возможностей. Военные пытались продемонстрировать безопасный выход ракеты из бомбардировщика и оценить характеристики В-52.

В процессе полета ракета отделилась от воздушного судна и показала четкую последовательность запуска, в том числе передачу мощности от самолета к снаряду и безопасность экипажа. Однако после нескольких маневров ракетный двигатель не сработал.

Между тем, команда ARRW продолжает работать над продвижением программы гиперзвуковых возможностей, сочетающей в себе «баланс между осмотрительным риском и быстрым продвижением программы».

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
ГЗЛА
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