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США выдавливают российские вертолеты из Афганистана

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министерство обороны США прекратит в следующем году финансирование, выделяемое на обслуживание и ремонт российских вертолетов Ми-17, находящихся на вооружении Афганистана.

Это связано с переходом афганских ВВС к эксплуатации американских десантно-транспортных вертолетов UH-60 Black Hawk. Об этом говорится в новом ежеквартальном отчете, представленном Конгрессу США аппаратом генерального инспектора американского правительства по вопросам реконструкции в Афганистане Джона Сопко.

Согласно документу, по инициативе США ВВС Афганистана переходят к эксплуатации американских десантно-транспортных вертолетов UH-60 Black Hawk, отказываясь от привычных для них российских Ми-17.

2022 финансовый год станет последним, когда Министерство обороны США будет требовать средства на техническое обеспечение вертолетов Ми-17. Некоторые из них останутся в (афганском) парке, чтобы обеспечивать боевые возможности до тех пор, пока не станет зрелым потенциал (применения машин) UH-60 и не завершится переход на (американские десантно-транспортные вертолеты) CH-47.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Продукция
CH-47 "Чинук"
UH-60
Ми-17
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