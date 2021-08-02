Около 1000 морских пехотинцев собрали на учения в Крыму

Около 1000 военнослужащих морской пехоты, порядка 50 единиц боевой и специальной техники задействованы на учениях в Крыму, которые проводятся на полигонах боевой подготовки. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

- В полевых условиях морские пехотинцы в составе отделений, взводов и рот выполняют боевые стрельбы по мишеням из всех видов стрелкового оружия, противотанковых комплексов и отрабатывают навыки вождения и применения боевой техники на местности, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан 2 ранга Алексей Рулев. - Наводчики бронетранспортеров тренируются в разведке целей, корректировке огня из пушки и пулемета, в движении и на месте. А водители-механики отрабатывают приемы вождения и преодоления препятствий на пересеченной местности.

Также во время маршей военные учатся защищать колонны техники от ударов авиации и нейтрализовывать диверсионно-разведывательные группы условного противника. Все занятия проводятся по плану, утвержденному командованием флота на летний период обучения 2021 учебного года.

Илья Изотов (Севастополь)