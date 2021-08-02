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Российская газета

Т-72 с новой "реактивной броней" испытали на учениях в Узбекистане

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Источник изображения: Минобороны Узбекистана / mudofaa.uz

Т-72Б с усиленной защитой замечены во время проверки боевой готовности в Узбекистане. Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны этого среднеазиатского государства, проводившиеся мероприятия оборонного характера определили готовность личного состава и боевой техники к качественному выполнению учебно-боевых задач.

Среди образцов танков, задействованных в учениях, находились модернизированные "семьдесят вторые".

О создании такой модификации стало известно в январе 2020 года, когда в Ташкенте проходила выставка, посвященная Дню защитника Отечества. Тогда впервые был продемонстрирован один из Т-72Б, получивший встроенную динамическую защиту, прикрывающую от различных боеприпасов переднюю часть башни.

На лобовой детали корпуса осталась навесная "реактивная броня". Форму надгусеничных полок изменили. На корме предусмотрели установку решетчатых противокумулятивных экранов. Также появился необходимый в условиях пустыни специальный пылезащитный фартук.

На ранее показанном образце были новые гусеницы, однако танки на учения вышли с прежними траками.

Также к проверке боеготовности войск привлекались прошедшие афганскую эпопею в 80-е годы Т-62М и оборудованные "Контактом-1" Т-62МВ. Аналогичные танки недавно были представлены на параде в Душанбе.


Алексей Брусилов

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Страны
Афганистан
Узбекистан
Продукция
Т-62
Т-72
Т-72Б
Проекты
2020-й год
Военные учения
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