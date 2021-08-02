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ТАСС

Рогозин подтвердил планы о награждении работавших с "Наукой" специалистов

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Гендиректор Роскосмоса отметил, что все специалисты проявили в ходе подготовки модуля к запуску и во время самого полета высокий профессионализм

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил планы представить к наградам специалистов, которые проявили профессионализм во время запуска и полета многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" к МКС.

"Все специалисты, проявившие в ходе подготовки МЛМ к запуску и во время самого полета свой высокий профессионализм и волевые качества, будут представлены к наградам", - написал Рогозин на своей странице в Facebook.

Ранее о планах наградить специалистов сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Наука" была запущена с космодрома Байконур 21 июля. В четверг модуль пристыковался к МКС. Сейчас идет процесс его перевода из полетного режима в режим "состыкован с МКС". Проводится работа с остатками топлива в модуле.

Модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

Модуль "Наука" оснащен вторым туалетом для российского сегмента, каютой для третьего члена экипажа РФ, а также европейским манипулятором ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.

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