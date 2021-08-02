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Интерфакс-АВН

Второе испытание американской гиперзвуковой ракеты вновь оказалось неудачным

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Боевая часть ракеты AGM-183A
Боевая часть ракеты AGM-183A.
Источник изображения: thedrive.com

Вашингтон. 30 июля. ИНТЕРФАКС - Провалом закончилась попытка второго испытательного пуска американской перспективной гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A ARRW над восточной частью Тихого океана, следует из сообщения ВВС США.

"Ракета нормально отделилась от самолета... Но двигатель ракеты не включился", - говорится в сообщении.

Попытка испытания была предпринята еще 28 июля. Ракету предполагалось запустить с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress над полигоном Поинт-Мугу вблизи Калифорнии.

По проектным данным, гиперзвуковая ракета AGM-183A, создаваемая по программе Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), имеет дальность действия 1000 миль (1600 км).

Как сообщали ВВС США, попытка первого летного испытания прототипа американской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A ARRW, предпринятая 5 апреля, также была неудачной. Ракета из-за технических проблем не отделилась от борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress. Пуск также предполагалось осуществить из района над полигоном Поинт-Мугу.

"ВВС США потерпели неудачу в ходе первого летного испытания гиперзвукового оружия 5 апреля, из-за возникших технических проблем не запустилась ракета-носитель", - говорилось тогда в сообщении.

В ходе первого испытания планировалось проверить работу ускорителя, а не всей системы в целом. Целью испытания была проверка способности ускорителя выйти на проектную скорость, надежность его отделения от гиперзвукового планирующего боевого блока, управляемость полетом, а также безопасность запуска ракеты после сброса с бомбардировщика. В рамках испытания самостоятельный полет макета боевого блока не предусматривался. После отделения от носителя он должен был разрушиться в воздухе.

ВВС США планируют уже в будущем финансовом году получить первые 12 гиперзвуковых ракет воздушного базирования AGM-183A, хотя комплекс еще не прошел ни одного успешного авиационного испытания. Для закупки оружия в оборонном бюджете на 2022 год (начинается 1 октября) будет выделено $161 млн.

Гиперзвуковая ракета AGM-183A имеет скорость от 6,5 до 8 Маха. Ракетами этого типа планируется в первую очередь оснащать стратегические бомбардировщики B-52H, каждый из которых сможет нести по четыре AGM-183A.

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Страны
США
Продукция
B-52
Проекты
ГЗЛА
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