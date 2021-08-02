Россия и Тайвань передали ВС Никарагуа новую технику

ЦАМТО, 30 июля. Правительство Российской Федерации 22 июля передало ВС Никарагуа вертолет Ми-8МТВ-1, специально разработанный для выполнения задач пожаротушения, а также автомобильную технику и другое оборудование.

Как сообщает Infodefensa.com, передача вертолета состоялась на одной из баз ВВС Никарагуа в присутствии главнокомандующего СВ Никарагуа генерала армии Хулио Сезара Авилеса Кастильо, начальника генерального штаба генерал-майора Баярдо Рамона Родригеса Руиса, командующего ВВС бригадного генерала Спиро Хосе Басси Агилара и других представителей командования ВС Никарагуа.

По заявлению командующего, поставка правительством РФ техники и оборудования позволит укрепить национальный потенциал для выполнения задач защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Вертолет предназначен для проведения поисково-спасательных операций и тушения лесных пожаров.

Кроме того, Россия передала 15 внедорожников (судя по репортажу с церемонии, речь идет об УАЗ "Пикап"), которые усилят возможности по реагированию на чрезвычайные ситуации, а средства оповещения позволят обеспечивать выполнение функции раннего предупреждения населения об опасных ситуациях.

Кроме того, правительство Тайваня передало командованию ВМС Никарагуа 250 маяков для спасательных жилетов и 83 маяка для поисково-спасательных работ в сложных условиях на море. Переданы 1200 ед. спасательного оборудования, включая жилеты, каски и специальное снаряжение.

Тайвань также передал ВС Никарагуа 33 транспортных средства, включая две машины скорой помощи, квадроциклы и мотоциклы, 162 комплекта экипировки для поисково-спасательных и спасательных работ, 405 ед. средств связи, в том числе спутниковой, для обеспечения координации действий подразделений при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.