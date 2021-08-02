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ЦАМТО

В 2022 ф.г. МО США в последний раз запросит средства на техобслуживание вертолетов Ми-17 ВВС Афганистана

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Ми-17 ВВС
Ми-17 ВВС Афганистана.
Источник изображения: www.globallookpress.com

ЦАМТО, 30 июля. Минобороны США в ближайшей перспективе прекратит выделять средства на техническое обслуживание парка вертолетов Ми-17 ВВС Афганистана.

Как сообщает "РИА Новости", это следует из ежеквартального доклада специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана для Конгресса США.

"ВВС Афганистана постепенно отходят от использования Ми-17 российского производства. В 2022 ф.г. Министерство обороны США в последний раз запросит средства на техническое обслуживание вертолетов Ми-17", – говорится в докладе.

При этом в докладе отмечается, что Ми-17 будут оставаться в вертолетном парке Афганистана для обеспечения боеспособности, пока не будет подготовлен потенциал использования вертолетов UH-60 Black Hawk и не завершится переход на военно-транспортные вертолеты CH-47 Chinook.

Как следует из доклада, ВВС Афганистана располагают 56 вертолетами Ми-17, из них 32 готовы для эксплуатации, передает "РИА Новости".

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Продукция
CH-47 "Чинук"
UH-60
Ми-17
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