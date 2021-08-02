Подводная модификация крылатой ракеты «БраМос» предлагается на экспорт

Российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace готово начать поставки подводной модификации крылатой ракеты «БраМос» в ВМС зарубежных государств.

Об этом в эксклюзивном комментарии RT сообщил представитель компании Правин Патхак. По его словам, боеприпас больше всего подходит для оснащения неатомных субмарин «Амур-1650», которые Москва предлагает на экспорт.

Также конструкторы двух стран заняты созданием унифицированной ракеты нового поколения для оснащения кораблей, самолётов и береговых комплексов.

Средство поражения будет более компактным и скоростным. Как ожидают в BrahMos Aerospace, прежде всего новая ракета усилит боевой потенциал истребителей Су-30МКИ, Миг-29 и индийских Tejas. По прогнозу экспертов, «БраМос» нового поколения станет одной из самых эффективных ракет в мире.

«БраМос» — ракета универсальная. Мы ещё в 2013 году провели испытание, запустив её из подтапливаемой пусковой установки. Пуск прошёл на стандартной глубине — примерно 40—45 м. Мы доказали, что ракета может применяться с подводных лодок и успешно выполнять задачи. Мы надеемся на спрос со стороны ВМС Индии и зарубежных государств», — сказал Патхак.

По информации BrahMos Aerospace, подводная модификация ракеты «БраМос» имеет конфигурацию, идентичную ракетам надводного базирования, и должна размещаться в модульной пусковой установке в вертикальном положении. Боеприпас имеет носовой обтекатель, которые защищает воздухозаборник от попадания воды.

«Когда снаряд выходит из воды, датчики дают команду «вне воды», и носовой обтекатель при помощи микровзрывателя выбрасывается, тем самым поворачивая ракету в заданном направлении для поражения цели», — уточняется на сайте российско-индийского предприятия.