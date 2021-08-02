Деловая столица (Украина): оружейная многовекторность. Почему российский Су-35 проиграл французскому Rafale в Египте и почему это неважно

Египетские ВВС испытали французский истребитель Dassault Rafale и российский Су-35, чтобы оценить их качества и возможности боевого применения. Победителем учебного воздушного боя оказался Rafale. В этой связи украинский эксперт рассуждает об «общей отсталости» и «руконогости» сборки российских истребителей.

Зачем Каиру французские Rafale и российские Су-35 одновременно

В ходе учений, проведенных египетскими ВВС, французский истребитель Dassault Rafale победил в учебном воздушном бою российский Су-35. Оба самолета стоят на вооружении ВВС Египта и были испытаны друг против друга для взаимной оценки их качеств и возможностей боевого применения. По условиям боя Су-35 атаковал Rafale. В ответ Rafale, использовав преимущество в авионике, подавил радар Су-35, лишив его возможности прицеливания, после чего "условно сбил". По мнению неназванных экспертов, которых цитирует индийское издание Indian Defence Research Wing, исход учебного боя может сказаться на планах Египта по дальнейшей закупке Су-35, склонив Каир к выбору в пользу Rafale. Но едва ли с этим можно согласиться. Эксперты издания оценивают ситуацию с технической точки зрения, отмечая преимущества Rafale над Су-35, в то время как закупки российской техники являются, прежде всего, политическим решением.

Диверсификация поставок

Насколько можно судить, ни о каком выборе между Rafale и Су-35 речь вообще не идет. В настоящее время на вооружении Египта стоят 24 Rafale и 5 Су-35 из общего заказа в 24 штуки, которые планируется полностью поставить к 2023 году. Египетские авиационные специалисты, несомненно, хорошо знают особенности российской техники - прямой наследницы советской: общую отсталость и руконогость сборки. Однако у Су-35 есть два преимущества: относительно низкая цена (впрочем, если говорить о соотношении цена-качество, то она непомерно высока) и возможность получать необходимые для обслуживания комплектующие, а также новые машины в периоды охлаждения отношений с Западом. Последнее обстоятельство - самое важное. Нет, Каир вовсе не готовится порвать с США и ЕС, объявив о "социалистическом пути развития" и заслав гонцов в Москву. Но налицо неприятный для египтян факт: США поставили Израилю истребители пятого поколения F-35, а Египту продавать F-35 отказались.

Опять-таки Египет не собирается воевать с Израилем в обозримом будущем. Но Ближний Восток - сложный регион, и проблема поддержания военно-дипломатического паритета стоит в нем очень остро. Причем дело тут даже не в том, что у Израиля F-35 будут, а у Египта - нет, а в самом факте такого отказа.

Су-35 не являются ни альтернативой, ни полноценной заменой F-35. С военной точки зрения это асимметричный ответ, позволяющий до некоторой степени компенсировать отсутствие F-35 у ВВС Египта. Rafale для этих целей не вполне подходит, находясь немного в другом классе, к тому же США, надавив на партнера по НATO, могут сорвать их поставки и обслуживание. Тут мы уже переходим в область дипломатической жестикуляции: покупка Су-35 демонстрирует США способность Египта обойтись и без западных поставок. Да, такая альтернатива хуже по качеству, но, в крайней ситуации и она худо-бедно сработает. Таким образом, 24 Су-35 - резерв Египта на случай охлаждения отношений с США, из-за Израиля или по другой причине. Примерно при таких же обстоятельствах Турция приобрела российские С-400.

Разумеется, Вашингтону такая практика не нравится, особенно в тех случаях, когда она касается наступательных вооружений "первого эшелона" и систем, способных таким вооружениям противостоять. И, если на покупку 40 ударных вертолетов Ка-52, которые Каир получил в ноябре 2019, США отмолчались с непроницаемым poker face, то в ответ на договор о поставке Су-35 они уже в открытую возмутились, пригрозив возможными санкциями, - в точности, как было и с Турцией. Но Каир, как и Анкара, российские вооружения все-таки закупил, доведя дело до конца, и показав американским партнерам последствия их отказа. Похожая история была и с Турцией: сначала США отказались продавать ей ЗРК MIM-104 Patriot, в ответ турки заключили договор на поставку С-400 с Москвой, после чего американцы быстро пересмотрели решение и согласились поставить "Пэтриоты". Но договор был уже заключен, а срок поставки американских комплексов не ясен, к тому же в Анкаре не исключали, что после разрыва договора с Россией американцы отзовут свое согласие. Словом, Турция в итоге закупила С-400 и пригрозила закупить Су-57 вместо F-35. Впрочем, скорее всего, до этого дело не дойдет, и F-35 американцы туркам все-таки продадут. Как, в конечном счете, продадут их и Египту.

Что касается запланированных 24 Су-35 то они, очевидно, будут поставлены в оговоренные договором сроки. О поставке же в Египет большего их количества речь никогда и не шла. Впрочем, помимо Су-35 на вооружении Египта стоят и МиГ-29М/М2.

Число же Rafale на вооружении своих ВВС египтян планируют довести до ста.

Французское и российское: сравниваем технику

Rafale производит компания Dassault Aviation. По всем комплектующим это практически на 100% французское изделие. Такая узкая регионализация делает поставки и обслуживание Rafale менее зависимыми от сложных завихрений международной политики. Самолет доступен в трех основных вариантах: одноместная и двухместная сухопутные версии Rafale C и B и одноместная палубная версия Rafale M.

Rafale отличает современная авионика, включая мощные средства радиоэлектронной борьбы, и большая номенклатура высокоточного оружия.

Су-35 - промежуточная модель, разработанная на основе Су-27 в качестве временного решения, до тех пор, пока не будут завершены работы над Су-57. При сравнении его с западными аналогами независимые эксперты отмечают бедный набор авионики и сравнительно небольшую дальность поиска цели - меньшую, чем заявлена производителями.

При сравнении с Rafale Су-35 уступает ему практически по всем показателям, включая надежность. Тем не менее Су-35 довольно успешно применялись в Сирии при отражении ударов израильских и турецких боевых самолетов по сирийским целям. Набор носимого оружия у российского истребителя беднее, чем у Rafale, но тоже вполне приемлемый. Иными словами, нельзя сказать, что Су-35 совсем уже безнадежно плох, просто Rafale - лучше. Такая ситуация характерна для любой российской военной техники, поставляемой на экспорт.

Россия и мировой оружейный рынок

Сегодня российские поставки оружия занимают в мире нишу "второго эшелона". Страны, неуверенные в стабильности западных поставок, пользуются ими как подстраховкой. Кроме того, российское оружие как дешевую альтернативу закупают для разного рода локальных войн, где, в силу особенностей ТВД, высокими характеристиками можно пожертвовать ради дешевизны, доступности и массовости. И, наконец, Россия как страна с низкой социальной ответственностью, объективно заинтересованная в поддержании высокого градуса военного противостояния и хаоса во всем мире, готова продавать оружие всем или почти всем за самыми минимальными исключениями - это тот самый военторг, в который может прийти кто угодно, были бы деньги.

Тем не менее по причине прогрессирующей технологической деградации Россия мало-помалу утрачивает место и во втором эшелоне, откуда ее уверенно теснит Китай. КНР уже вышла на второе место в мире по продажам оружия, потеснив Россию на третье и отставая только от США. Можно уверенно предсказать, что разрыв между Китаем и Россией в обозримом будущем будет только увеличиваться, оставляя россиянам зады рынка Третьего мира. А наличие стран, закупающих оружие одновременно у нескольких поставщиков, как в случае с Египтом, обеспечит постоянное сравнение различных образов, результаты которого все больше и больше будут не в пользу России.

Сергей Ильченко