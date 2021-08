Деловая столица (Украина): оружейная многовекторность. Почему российский Су-35 проиграл французскому Rafale в Египте и почему это неважно

№1

Просто данные из одного источника.Су-35С / Dassault Rafale CEmpty weight: 19,000 kg / 9,850 kgGross weight: 25,300 kg with 50% internal fuel / 15,000 kgMax takeoff weight: 34,500 kg / 24,500 kgFuel capacity: 11,500 kg internal / 4,700 kg internalPowerplant: 2 × Saturn AL-41F1S afterburning turbofan engines, 86.3 kN thrust each dry, 142 kNwith afterburner /2 × Snecma M88-4e turbofans, 50.04 kN thrust each dry, 75 kN with afterburnerPerformanceMaximum speed: 2,400 km/h (M2.25 at altitude)1,400 km/h ( M1.13 at sea level) /1,912 km/h (Mach 1.8 at high altitude)1,390 km/h, (Mach 1.1 at low altitude)Cruise speed: 1,250 km/h (M1.1+ supercruise at medium altitude) /supercruise Mach 1.4Range: 3,600 km at altitude1,580 km (982 mi) at sea level /Combat range: 1,600 km / 1,850 km on penetration mission with three tanks (5,700 L)Ferry range: 4,500 km with 2 external fuel tanks / 3,700 km with 3 drop tanksService ceiling: 18,000 m / 15,835 mg limits: +9 / +9 −3.6 (+11 in emergencies)Rate of climb: 280 m/s / 304.8 m/sWing loading: 408 kg/m2 With 50% fuel, 500.8 kg/m2 with full internal fuel/ 328 kg/m2Thrust/weight: 1.13 with 50% fuel (0.92 with full internal fuel)/ 0.988 (100% fuel)ArmamentGuns: 1 × internal 30 mm Gryazev-Shipunov GSh-30-1 autocannon with 150 rounds /1× 30 mm (1.2 in) GIAT 30/M791 autocannon with 125 roundsHardpoints: 12 hardpoints, consisting of 2 wingtip rails, and 10 wing and fuselage stations with acapacity of 8,000 kg of ordnance /14 for with a capacity of 9,500 kg external fuel and ordnanceAvionicsIrbis-E passive electronically scanned array radar / Thales RBE2-AA AESA radarOLS-35 infra-red search and track system /Thales/SAGEM-OSF Optronique Secteur Frontal infra-red search and track (IRST) systemL175M Khibiny-M electronic countermeasures system /Thales SPECTRA Electronic Warfare system.Короче.Машины РАЗНЫХ КЛАССОВ - по весу, по скорости, по высоте, по дальности.Некоторое потенциальное преимущество Rafale - АФАР/вместо ПФАР у Су-35. Кстати, разница между АФАР и ПФАР не "в дальности обнаружения", как мерещится автору. :)Не знаю, что такое "бедный" и "богатый" "набор авионики", но по основным эксплуатационным характеристикам Су-35 либо превосходит Rafale, либо не уступает ему. Неважно, что "думают" по этому поводу авторы таких статей. Что взять с убогих. :)Сравнение их Сети:Rafale / Su-35BVR Rating 90% / 87%...Overall Rating excellent / excellentRadar overall rating excellent / excellentBVR Technology 85% / 87%BVR Def. Tech. 85% / 85%......Dogfight Rating 76% / 95%