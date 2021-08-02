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Деловая столица (Украина): оружейная многовекторность. Почему российский Су-35 проиграл французскому Rafale в Египте и почему это неважно

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Истребитель Су-35 выполняет демонстрационный полет
Истребитель Су-35 выполняет демонстрационный полет.
Источник изображения: © РИА Новости, Александр Вильф

Египетские ВВС испытали французский истребитель Dassault Rafale и российский Су-35, чтобы оценить их качества и возможности боевого применения. Победителем учебного воздушного боя оказался Rafale. В этой связи украинский эксперт рассуждает об «общей отсталости» и «руконогости» сборки российских истребителей.

Зачем Каиру французские Rafale и российские Су-35 одновременно

В ходе учений, проведенных египетскими ВВС, французский истребитель Dassault Rafale победил в учебном воздушном бою российский Су-35. Оба самолета стоят на вооружении ВВС Египта и были испытаны друг против друга для взаимной оценки их качеств и возможностей боевого применения. По условиям боя Су-35 атаковал Rafale. В ответ Rafale, использовав преимущество в авионике, подавил радар Су-35, лишив его возможности прицеливания, после чего "условно сбил". По мнению неназванных экспертов, которых цитирует индийское издание Indian Defence Research Wing, исход учебного боя может сказаться на планах Египта по дальнейшей закупке Су-35, склонив Каир к выбору в пользу Rafale. Но едва ли с этим можно согласиться. Эксперты издания оценивают ситуацию с технической точки зрения, отмечая преимущества Rafale над Су-35, в то время как закупки российской техники являются, прежде всего, политическим решением.

Диверсификация поставок

Насколько можно судить, ни о каком выборе между Rafale и Су-35 речь вообще не идет. В настоящее время на вооружении Египта стоят 24 Rafale и 5 Су-35 из общего заказа в 24 штуки, которые планируется полностью поставить к 2023 году. Египетские авиационные специалисты, несомненно, хорошо знают особенности российской техники - прямой наследницы советской: общую отсталость и руконогость сборки. Однако у Су-35 есть два преимущества: относительно низкая цена (впрочем, если говорить о соотношении цена-качество, то она непомерно высока) и возможность получать необходимые для обслуживания комплектующие, а также новые машины в периоды охлаждения отношений с Западом. Последнее обстоятельство - самое важное. Нет, Каир вовсе не готовится порвать с США и ЕС, объявив о "социалистическом пути развития" и заслав гонцов в Москву. Но налицо неприятный для египтян факт: США поставили Израилю истребители пятого поколения F-35, а Египту продавать F-35 отказались.

Опять-таки Египет не собирается воевать с Израилем в обозримом будущем. Но Ближний Восток - сложный регион, и проблема поддержания военно-дипломатического паритета стоит в нем очень остро. Причем дело тут даже не в том, что у Израиля F-35 будут, а у Египта - нет, а в самом факте такого отказа.

Су-35 не являются ни альтернативой, ни полноценной заменой F-35. С военной точки зрения это асимметричный ответ, позволяющий до некоторой степени компенсировать отсутствие F-35 у ВВС Египта. Rafale для этих целей не вполне подходит, находясь немного в другом классе, к тому же США, надавив на партнера по НATO, могут сорвать их поставки и обслуживание. Тут мы уже переходим в область дипломатической жестикуляции: покупка Су-35 демонстрирует США способность Египта обойтись и без западных поставок. Да, такая альтернатива хуже по качеству, но, в крайней ситуации и она худо-бедно сработает. Таким образом, 24 Су-35 - резерв Египта на случай охлаждения отношений с США, из-за Израиля или по другой причине. Примерно при таких же обстоятельствах Турция приобрела российские С-400.

Разумеется, Вашингтону такая практика не нравится, особенно в тех случаях, когда она касается наступательных вооружений "первого эшелона" и систем, способных таким вооружениям противостоять. И, если на покупку 40 ударных вертолетов Ка-52, которые Каир получил в ноябре 2019, США отмолчались с непроницаемым poker face, то в ответ на договор о поставке Су-35 они уже в открытую возмутились, пригрозив возможными санкциями, - в точности, как было и с Турцией. Но Каир, как и Анкара, российские вооружения все-таки закупил, доведя дело до конца, и показав американским партнерам последствия их отказа. Похожая история была и с Турцией: сначала США отказались продавать ей ЗРК MIM-104 Patriot, в ответ турки заключили договор на поставку С-400 с Москвой, после чего американцы быстро пересмотрели решение и согласились поставить "Пэтриоты". Но договор был уже заключен, а срок поставки американских комплексов не ясен, к тому же в Анкаре не исключали, что после разрыва договора с Россией американцы отзовут свое согласие. Словом, Турция в итоге закупила С-400 и пригрозила закупить Су-57 вместо F-35. Впрочем, скорее всего, до этого дело не дойдет, и F-35 американцы туркам все-таки продадут. Как, в конечном счете, продадут их и Египту.

Что касается запланированных 24 Су-35 то они, очевидно, будут поставлены в оговоренные договором сроки. О поставке же в Египет большего их количества речь никогда и не шла. Впрочем, помимо Су-35 на вооружении Египта стоят и МиГ-29М/М2.

Число же Rafale на вооружении своих ВВС египтян планируют довести до ста.

Французское и российское: сравниваем технику

Rafale производит компания Dassault Aviation. По всем комплектующим это практически на 100% французское изделие. Такая узкая регионализация делает поставки и обслуживание Rafale менее зависимыми от сложных завихрений международной политики. Самолет доступен в трех основных вариантах: одноместная и двухместная сухопутные версии Rafale C и B и одноместная палубная версия Rafale M.

Rafale отличает современная авионика, включая мощные средства радиоэлектронной борьбы, и большая номенклатура высокоточного оружия.

Су-35 - промежуточная модель, разработанная на основе Су-27 в качестве временного решения, до тех пор, пока не будут завершены работы над Су-57. При сравнении его с западными аналогами независимые эксперты отмечают бедный набор авионики и сравнительно небольшую дальность поиска цели - меньшую, чем заявлена производителями.

При сравнении с Rafale Су-35 уступает ему практически по всем показателям, включая надежность. Тем не менее Су-35 довольно успешно применялись в Сирии при отражении ударов израильских и турецких боевых самолетов по сирийским целям. Набор носимого оружия у российского истребителя беднее, чем у Rafale, но тоже вполне приемлемый. Иными словами, нельзя сказать, что Су-35 совсем уже безнадежно плох, просто Rafale - лучше. Такая ситуация характерна для любой российской военной техники, поставляемой на экспорт.

Россия и мировой оружейный рынок

Сегодня российские поставки оружия занимают в мире нишу "второго эшелона". Страны, неуверенные в стабильности западных поставок, пользуются ими как подстраховкой. Кроме того, российское оружие как дешевую альтернативу закупают для разного рода локальных войн, где, в силу особенностей ТВД, высокими характеристиками можно пожертвовать ради дешевизны, доступности и массовости. И, наконец, Россия как страна с низкой социальной ответственностью, объективно заинтересованная в поддержании высокого градуса военного противостояния и хаоса во всем мире, готова продавать оружие всем или почти всем за самыми минимальными исключениями - это тот самый военторг, в который может прийти кто угодно, были бы деньги.

Тем не менее по причине прогрессирующей технологической деградации Россия мало-помалу утрачивает место и во втором эшелоне, откуда ее уверенно теснит Китай. КНР уже вышла на второе место в мире по продажам оружия, потеснив Россию на третье и отставая только от США. Можно уверенно предсказать, что разрыв между Китаем и Россией в обозримом будущем будет только увеличиваться, оставляя россиянам зады рынка Третьего мира. А наличие стран, закупающих оружие одновременно у нескольких поставщиков, как в случае с Египтом, обеспечит постоянное сравнение различных образов, результаты которого все больше и больше будут не в пользу России.


Сергей Ильченко

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5 комментариев
№1
02.08.2021 03:27
Просто данные из одного источника.

Су-35С / Dassault Rafale C

Empty weight: 19,000 kg  / 9,850 kg
Gross weight: 25,300 kg  with 50% internal fuel / 15,000 kg
Max takeoff weight: 34,500 kg  /  24,500 kg
Fuel capacity: 11,500 kg  internal / 4,700 kg internal
Powerplant: 2 × Saturn AL-41F1S afterburning turbofan engines, 86.3 kN  thrust each dry, 142 kN
                      with afterburner /
                      2 × Snecma M88-4e turbofans, 50.04 kN  thrust each dry, 75 kN with afterburner

Performance

Maximum speed: 2,400 km/h (M2.25 at altitude)
                                1,400 km/h ( M1.13 at sea level)  /
                                1,912 km/h (Mach 1.8 at high altitude)
                                1,390 km/h, (Mach 1.1 at low altitude)
Cruise speed: 1,250 km/h (M1.1+ supercruise at medium altitude) /
                          supercruise Mach 1.4
Range: 3,600 km  at altitude
             1,580 km (982 mi) at sea level /
              ?
Combat range: 1,600 km / 1,850 km on penetration mission with three tanks (5,700 L)
Ferry range: 4,500 km with 2 external fuel tanks / 3,700 km  with 3 drop tanks
Service ceiling: 18,000 m / 15,835 m
g limits: +9 / +9 −3.6 (+11 in emergencies)
Rate of climb: 280 m/s  / 304.8 m/s
Wing loading: 408 kg/m2 With 50% fuel, 500.8 kg/m2 with full internal fuel
                         / 328 kg/m2
Thrust/weight: 1.13 with 50% fuel (0.92 with full internal fuel)
                            / 0.988 (100% fuel)

Armament
Guns: 1 × internal 30 mm Gryazev-Shipunov GSh-30-1 autocannon with 150 rounds /
            1× 30 mm (1.2 in) GIAT 30/M791 autocannon with 125 rounds
Hardpoints: 12 hardpoints, consisting of 2 wingtip rails, and 10 wing and fuselage stations with a
                      capacity of 8,000 kg of ordnance /
                      14 for  with a capacity of 9,500 kg external fuel and ordnance

Avionics
         Irbis-E passive electronically scanned array radar / Thales RBE2-AA AESA radar
         OLS-35 infra-red search and track system /
         Thales/SAGEM-OSF Optronique Secteur Frontal infra-red search and track (IRST) system
         L175M Khibiny-M electronic countermeasures system /
         Thales SPECTRA Electronic Warfare system.

Короче.
Машины РАЗНЫХ КЛАССОВ - по весу, по скорости, по высоте, по дальности.

Некоторое потенциальное преимущество Rafale - АФАР/вместо ПФАР у Су-35. Кстати, разница между АФАР и ПФАР  не "в дальности обнаружения", как мерещится автору. :)

Не знаю, что такое "бедный" и "богатый" "набор авионики", но по основным эксплуатационным характеристикам Су-35 либо превосходит Rafale, либо не уступает ему. Неважно, что "думают" по этому поводу авторы таких статей. Что взять с убогих. :)

Сравнение их Сети:

https://aviatia.net/rafale-vs-su-35/

Rafale / Su-35

Overall and BVR ratings

BVR Rating 90% / 87%
...
Overall Rating excellent / excellent

BVR (Beyond Visual Range) Ratings

Radar overall rating excellent / excellent
BVR Technology 85%  / 87%
BVR Def. Tech. 85% / 85%
...

Dogfight (close to medium range) Ratings
...
Dogfight Rating 76% / 95%
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№2
02.08.2021 04:07
Да, насчет вооружения и боев на "большой дальности".

Су-35С модет брать до 4 РВВ БД Р-37М, с дальностью (в экспортном варианте) 200 км.
Что вдвое превосходит дальность Meteor'а - дальней ракетой воздушного боя, которой оснащен Rafale.
Meteor (c АРГСН) соответствует ракете ВВ-СД Р-77-1 с АРГСН (дальность 80 км в экспортном варианте), которых Су-35С берет до 12 шт.
0
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№3
02.08.2021 04:21
Цитата
Набор носимого оружия у российского истребителя беднее, чем у Rafale, но тоже вполне приемлемый.

С Wiki (набор носимого вооружения)

Su-35C

Rockets: S-25

Air-to-air missiles:
8 × R-27ER/ET
R-40
R-60
6 × R-73E
12 × R-77M/P/T
6 × R-74

Air-to-surface missiles:
Kh-25ML
6 × Kh-29L/TE
3 × 3M-14AE

Anti-ship missiles:
3 × 3M-54AE1
6 × Kh-31A/AD
Kh-35U
5 × Kh-59MK
1 × Yakhont

Anti-radiation missiles:
Kh-25MP
6 × Kh-31P/PD
5 × Kh-58UShE

Bombs: *** 8 × KAB-500KR TV-guided bombs
8 × KAB-500L laser-guided bombs
8 × KAB-500OD guided bombs
8 × KAB-500S-E satellite-guided bombs
3 × KAB-1500KR TV-guided bombs
3 × KAB-1500L laser-guided bombs
GBU-500 laser-guided bomb
GBU-500T TV-guided bomb
GBU-1000 laser-guided bomb
GBU-1000T TV-guided bomb

Rafale

Missiles:

Air-to-air:
Magic II
MBDA MICA IR or EM
MBDA Meteor

Air-to-ground:
MBDA Apache
MBDA Storm Shadow/SCALP-EG
AASM-Hammer (SBU-38/54/64)
GBU-12 Paveway II, GBU-16 Paveway II, GBU-22 Paveway III, GBU-24 Paveway III, GBU-49 Enhanced Paveway II
AS-30L
Mark 82

Air-to-surface:
MBDA AM 39-Exocet anti-ship missile

Nuclear Deterrence:
ASMP-A nuclear missile

Other:
Thales Damocles targeting pod
Thales AREOS (Airborne Recce Observation System) reconnaissance pod
Thales TALIOS multi-function targeting pod
Up to 5 drop tanks
Buddy-buddy refuelling pod
0
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№4
02.08.2021 06:29
Цитата, ID: 19550 сообщ. №1
Цитата, ID: 19550 сообщ. №3
Цитата, ID: 19550 сообщ. №2
Что сказать то хотел?
+1
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№5
02.08.2021 06:30
Цитата, Сергей-82 сообщ. №4
Занимается просвещением малограмотных.
+2
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