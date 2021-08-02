В США объяснили «смысл» российского Су-75

Россия могла бы создать коалицию стран, покупающих легкий тактический самолет (ЛТС), известный как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, подобно тому, как это делают США в случае истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, но у нее это вряд ли получится, объясняет американский журнал The National Interest.

«Для России имело бы смысл создать, как в случае F-35, коалицию стран, эксплуатирующих истребители Checkmate, чтобы противостоять той глобальной сети обмена данными, которую представляет многонациональный самолет F-35», — пишет американское издание.

The National Interest уверяет, что тактические возможности F-35 Lightning II «экспоненциально умножаются за счет его способности объединяться в сеть и действовать в составе более широкого атакующего флота». Издание сомневается, что ЛТС имеет систему, аналогичную Multifunction Advanced Data Link (MADL), используемой американскими стелс-самолетами, и предполагает, что Россия не способна произвести достаточно большое количество Checkmate, собирающих данные столь же эффективно, как многочисленные F-35 Lightning II.

Согласно публикации, «может быть не так много стран, которые пожелают стать заказчиком Checkmate», противостоящему глобальной программе F-35 Lightning II. Издание допускает, что Россия могла бы предложить ЛТС ОАЭ, Ирану, Турции и Индии. При этом, например, Нью-Дели может быть не заинтересован в обмене данных, получаемых ЛТС, с Москвой, поскольку последняя активно сотрудничает с Пекином.

В июле «Ростех» презентовал ЛТС на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года (МАКС-21). Согласно главе госкорпорации Сергею Чемезову, однодвигательный тактический истребитель, модель которого была представлена на МАКС-2021, будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов. По словам главы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря, показанный на салоне самолет является образцом, который полетит в 2023 году.

Иван Потапов