В NASA после стыковки «Науки» обрадовались сохранности батарей МКС

Руководитель полета американского сегмента Международной космической станции (МКС) Зебулон Сковилль заявил, что после инцидента с российским многоцелевым лабораторным модулем «Наука» он обрадовался сохранности всех солнечных батарей и панелей МКС. Об этом он написал в четверг на своей странице в Twitter 30 июля.

Как добавил специалист, впервые в карьере он объявлял о происшествии в космосе. Сковилль признался, что гордится сотрудниками центра управления полетами в Хьюстоне.

Накануне российский космонавт Олег Новицкий на борту МКС сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) о незапланированно включившихся двигателях модуля «Наука». Позднее их удалось отключить.

В «Роскосмосе» прокомментировали инцидент, уточнив, что работа по переводу «Науки» из полетного режима в режим «состыкован с МКС» продолжается.

Для устранения потери ориентации МКС пришлось включить двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17», пристыкованного к модулю «Поиск». К настоящему времени высота станции восстановлена, «опасности для экипажа нет», отметили в NASA.

Как сообщил руководитель программы МКС в NASA Джоэл Монталбано, Россия возглавит расследование ситуации с модулем «Наука», в нем также примут участие инженеры из США.

21 июля модуль был запущен с космодрома Байконур на ракете «Протон-М» и выведен на околоземную орбиту. 26 июля Россия отстыковала модуль «Пирс» от модуля «Звезда» на МКС, чтобы освободить место для «Науки».