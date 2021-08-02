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В технополисе «ЭРА» представили робототехнические комплексы и элементы боевой экипировки

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Источник изображения: vpk-news.ru

Перспективные разработки и передовые технологии в области робототехники, а также элементы боевой экипировки военнослужащих представлены экспертам и научному сообществу на площадке Военного инновационного технополиса «ЭРА».

Выставка привязана к тематике обширной научно-деловой программы и организована в рамках совместных мероприятий коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации и Минобороны России.

Линейка РТК представлена передовыми разработками, выполненными в инициативном порядке предприятиями промышленности. Среди них - легкий разведывательно-инженерный робот, предназначенный для ведения аудио-видео разведки, доставки грузов, поиска и уничтожения обнаруженных мин и взрывоопасных предметов в условиях городской инфраструктуры и открытой слабопересеченной местности.

Также большое внимание гостей привлек возимый робот разведки и огневой поддержки повышенной проходимости, который позволяет вести круглосуточную разведку и осуществлять транспортировку (доставку и эвакуацию) других РТК более легкого класса.

Кроме того, в административно-деловом центре «Курчатов» развернута экспозиция достижений технополиса. Особый интерес у гостей вызвал макет аппаратно-программного комплекса обнаружения и распознавания ВВСТ, разработанный в военном иннограде. Разработка предназначена для обнаружения и сопровождения в оптическом диапазоне длин волн ВВСТ, определения координат и дальностей до целей, выдачи данных об уязвимостях и наведении системы лазерного подсвета на выбранную цель для поражения высокоточным оружием.

Еще одной новинкой является интегрированный шлем дополненной реальности, который позволяет значительно повысить эффективность выполнения индивидуальных и групповых задач при подготовке и проведении боевых операций.

Работа выставочной экспозиции приурочена к проведению военно-научной конференции «Перспективы развития робототехнических комплексов военного, двойного и специального назначения», в работе которой приняли участие более 150 человек. Участники рассмотрели существующие направления создания и перспективы развития робототехнических комплексов, а также обсудили технические аспекты внедрения технологий искусственного интеллекта в образцы ВВСТ.

В рамках работы представителей коллегии ВПК РФ прошли заседания Совета главных конструкторов, участвующих в развитии системы вооружения сухопутной составляющей сил общего назначения, а также заседание Межведомственной рабочей группы для выработки перспективных технических требований к роботизированным комплексам и развитию военной и специальной робототехники.

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