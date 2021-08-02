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ТАСС

ОАК оценивает спрос на специальные версии Ил-114 примерно в 50 самолетов

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Самолет Ил-114-300
Самолет Ил-114-300.
Источник изображения: © Сергей Карпухин/ТАСС

В этом направлении ОАК работает с федеральными органами исполнительной власти, в том числе с Минобороны, отметил первый заместитель генерального директора корпорации Сергей Ярковой

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Спрос на специальные версии нового турбовинтового самолета Ил-114 со стороны госзаказчиков, в том числе Минобороны России, будет примерно равен 50 машинам. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, в составе госкорпорации "Ростех") Сергей Ярковой.

"С нашими федеральными органами исполнительной власти, с Минобороны и другими ведомствами работаем в другом направлении - создания специальных версий Ил-114", - сказал он. По его словам, это обеспечит дополнительный спрос порядка на 50 самолетов.

Ил-114-300 - полностью отечественный пассажирский турбовинтовой самолет, является модернизированной версией Ил-114. Предназначен для региональных перевозок 68 пассажиров на расстояние до 1,5 тыс. км. Ил-114-300 должен заменить на внутренних авиалиниях импортные самолеты аналогичного класса (ATR-42, ATR-72, Q400) и старые типы самолетов Ан-24/Ан-26. Первые серийные машины будут выпущены в 2023 году.

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