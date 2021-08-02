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ТАСС

ОАК создаст единую систему послепродажного обслуживания российских самолетов

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Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100" авиакомпании "ИрАэро"
Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100" авиакомпании "ИрАэро".
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Наймушин

Необходимо ориентироваться на современные технические требования и потребности эксплуатантов, отметил первый заместитель генерального директора корпорации Сергей Ярковой

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, в составе госкорпорации "Ростех") создаст единую систему послепродажного обслуживания (ППО) для всех новых самолетов собственного производства. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый заместитель генерального директора ОАК Сергей Ярковой.

"С учетом опыта 10-летней эксплуатации "Суперджета", а также в рамках подготовки к выходу на рынок МС-21 мы формируем единую эффективную систему ППО для всех гражданских продуктов, включая Ил-114-300", - сказал он.

По его словам, необходимо ориентироваться на современные технические требования и потребности эксплуатантов, а эффективное послепродажное обслуживание является ключевым элементом. "Будем использовать максимум наработок в этом направлении", - отметил Ярковой.

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Россия
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Ил-114
Ил-114-300
СуперДжет-100
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