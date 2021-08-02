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Интерфакс-АВН

Ким Чен Ын призвал армию приложить максимальные усилия для повышения боевой эффективности

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Ким Чен Ын
Ким Чен Ын.
Источник изображения: Фото: ЦТАК

Гонконг. 30 июля. ИНТЕРФАКС - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обвинил "враждебные силы" в усилении "отчаянных и настойчивых военных учений для агрессии" и призвал армию приложить максимальные усилия для повышения боевой эффективности, сообщает ЦТАК в пятницу.

"В настоящее время враждебные силы систематически продолжают наращивать свои возможности для нанесения упреждающего удара по КНДР и наращивают вооружения, одновременно активизируя всевозможные отчаянные и настойчивые военные учения по агрессии", - цитирует ЦТАК выступление северокорейского лидера на семинаре военных командиров и политработников, проходившем в Пхеньяне с 24 по 27 июля.

"Он призвал все военные и политические кадры приложить максимальные усилия для повышения боевой эффективности своих подразделений", - отмечает агентство.

Ким Чен Ын также призвал солдат посвятить свою жизнь защите северокорейского народа и его собственности.

По его словам, военнослужащие должны гордиться тем, что они "творцы народного счастья, стражи, ответственные за сохранение доверия народа к партии".

Как сообщает ЦТАК, на семинаре подробно были проанализированы основные недостатки в работе воинских частей по реализации политики партии.

Замечания лидера КНДР прозвучали в тот момент, когда Южная Корея и США обдумывают, следует ли и как им проводить свои ежегодные военные учения, которые обычно проходят в середине августа.

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Ким Чен Ын
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Военные учения
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