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ТАСС

Шесть кораблей и подводных лодок планируют заложить в России 9-10 августа

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В трудовом коллективе "Севмаша" более 28 тысяч работающих, с заводом связана каждая вторая-третья семья в Северодвинске.
В трудовом коллективе "Севмаша" более 28 тысяч работающих, с заводом связана каждая вторая-третья семья в Северодвинске.
Источник изображения: Александр Емельяненков/РГ

Два "стратега" будут заложены на ПО "Севмаш", два корвета - на Амурском судостроительном заводе, две "Варшавянки" - на "Адмиралтейских верфях", сообщил источник

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Шесть кораблей и подводных лодок планируется заложить на предприятиях Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) 9-10 августа. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

"На данный момент точной даты еще нет, но планируется, что 9-10 августа будут заложены два атомных подводных ракетных крейсера стратегического назначения проекта 955А "Борей-А", два корвета проекта 20380, две подводные лодки проекта 636.3", - сказал он, добавив, что ранее сделать это предполагалось в канун 9 мая.

По словам собеседника агентства, два "стратега" будут заложены на ПО "Севмаш", два корвета - на Амурском судостроительном заводе, две "Варшавянки" - на "Адмиралтейских верфях".

На "Севмаше" будут заложены подводные крейсеры "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин", на "Адмиралтейских верфях" - субмарины "Можайск" и "Якутск" (пятая и шестая лодки в серии из шести кораблей проекта 636.3 для Тихоокеанского флота), предполагаемые к закладке корветы проекта 20380 получили имена "Грозный" и "Буйный".

ТАСС не располагает официальными комментариями от предприятий ОСК.

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Страны
Польша
Россия
Продукция
Дмитрий Донской
Компании
Адмиралтейские верфи
АСЗ
ОСК
Севмаш
Проекты
20380 Корвет-1
636.3
877 Палтус
955 Борей
ТОФ
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