Источник в ОПК: Россия осенью испытает ударный беспилотник "Орион"

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российский ударный беспилотный летательный аппарат "Орион" в рамках продолжающихся испытаний комплекса вооружения выполнит осенью первые пуски противотанковых управляемых ракет "Вихрь", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В настоящее время ведутся работы по интеграции на "Орион" модернизированных противотанковых ракет комплекса "Вихрь-М". Осенью на военном полигоне будут проведены первые стрельбы "Вихрями" с беспилотника по наземным мишеням, имитирующим бронетехнику противника", - рассказал собеседник агентства.

Источник добавил, что "введение ПТУР "Вихрь" в состав вооружения "Ориона" существенно повысит возможности аппарата по уничтожению тяжелобронированной техники на поле боя, в том числе самых современных и защищённых танков".

Он отметил, что "Вихри" имеют высокую вероятность поражения движущихся мишеней типа "танк" - она составляет более 80%.

Собеседник также добавил, что один беспилотный самолет из состава комплекса "Орион" сможет нести две управляемых ракеты "Вихрь", которые будут подвешиваться на аппарат в контейнерах на подкрыльевые пилоны.

Как сообщали ранее в "Калашникове", который выпускает модернизированные "Вихри", специалисты компании рассматривают возможность интеграции этих ПТУР на беспилотник "Орион". Экспортный вариант дрона "Орион-Э" на МАКС-2021 был представлен с лежащими рядом на паллетах пусковыми контейнерами комплекса "Вихрь-М".

По данным "Калашникова", противотанковые управляемые ракеты "Вихрь" способны с высокой точностью поражать цели на дальности до 10 километров. Ракеты комплекса имеют сверхзвуковую скорость, тандемную кумулятивную боевую часть и могут пробить до 750 миллиметров гомогенной брони за динамической защитой. Максимальная высота пуска ракеты составляет 4 километра. Носителями комплекса "Вихрь" на сегодняшний день являются ударные вертолеты Ка-52.

Беспилотный комплекс с аппаратами "Орион" разработан группой "Кронштадт". Аппарат относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость полета – 200 километров в час, максимальная высота полета – 7 километров, в воздухе аппарат может находится до суток. Размах крыла беспилотника – 16 метров, длина – 8 метров. Максимальная масса боевой нагрузки дрона - 200 килограмм.