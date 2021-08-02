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Известия.ru

Двигатели модуля «Звезда» помогли выровнять МКС после инцидента с «Наукой»

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Источник изображения: Фото: NASA

Для устранения потери ориентации Международной космической станции (МКС), вызванной изменением высоты на 45 градусов из-за самопроизвольно включившихся двигателей пристыковавшегося к станции в четверг российского модуля «Наука», пришлось включить двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17», пристыкованного к модулю «Поиск». Об этом в пятницу, 30 июля, сообщил телеканал РЕН ТВ.

В тоже время, как заявил в четверг, 29 июля, во время телефонной пресс-конференции руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано, специалисты NASA не зафиксировали какого-либо ущерба станции.

«Мы проведем в ближайшее время проверку всех телеметрических данных, но пока ничего не видим. Мы спросили экипаж, трясется ли станция или происходит что-то еще в таком роде. Ответ был отрицательным, ничего такого не происходит», — цитирует его ТАСС.

В свою очередь глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Twitter отметил, что на МКС всё в порядке.

«Экипаж отдыхает. И вам советую», — написал он.

Ранее в этот день модуль «Наука», предназначенный для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов, пристыковался к МКС.

Позже российский космонавт Олег Новицкий на борту МКС сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) о незапланированно включившихся двигателях модуля «Наука». Позднее космонавты сообщили, что их удалось отключить.

В «Роскосмосе» пояснили, что работа двигателей была связана с процессом перевода модуля из полетного режима в режим «состыкован с МКС».


21 июля модуль был запущен с космодрома Байконур на ракете «Протон-М» и выведен на околоземную орбиту. 26 июля Россия отстыковала модуль «Пирс» от модуля «Звезда» на МКС, чтобы освободить место для «Науки».

28 июля в Европейском космическом агентстве (ЕКА) сообщили о сбоях в работе модуля. Так, после раскрытия солнечных батарей и антенн модуля ЦУП потерял телеметрию с «Наукой». Модуль также не выполнил первое включение двигателя для поднятия орбиты, возникли неполадки в системе сближения и стыковки «Курс» на модуле. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что полет модуля «Наука» к МКС вызвал волнения разработчика, все возникшие замечания проанализирует госкомиссия.

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Страны
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США
Продукция
Протон-(К)М
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