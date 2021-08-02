Характеристики "биатлонного" танка КНР Тип 96Б до сих пор засекречены

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Китайские Тип 96Б уже не первый год принимают участие в танковых биатлонах на территории России. В прошлом году одна из этих машин даже была представлена на форуме "Армия-2020". Но, что интересно, китайские товарищи до сих пор не спешат полностью раскрыть все данные.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Например, на сопроводительной таблице, которая находилась рядом с этим танком на оружейной выставке, сообщалось, что мощность двигателя у него всего 780 л.с. Хотя на более ранних модификациях, якобы, уже были 1000-сильные двигатели, и многие специалисты уверены, что на таком Тип 96Б - все 1200 л.с.

Это дает небывалое соотношение мощности к весу танка, в результате чего возможно достижение скоростей, значительно превышающих указанные 65 км/ч.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Трудно сказать, чем руководствуются военные Поднебесной, засекречивая настоящие характеристики, ведь такой "девяносто шестой" состоит на вооружении и предлагается на экспорт.

Лев Романов