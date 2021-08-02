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ТАСС

В ВВС Британии назвали опасными действия России и Китая в космическом пространстве

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Источник изображения: © AP Photo/Alberto Pezzali, FILE

Начальник штаба ВВС Соединенного Королевства Майкл Уигстон утверждает, что Москва и Пекин осуществляют "сомнительные операции" в космосе, в том числе проводят полеты собственных спутников в "непосредственной близости" от других

ЛОНДОН, 30 июля. /ТАСС/. Военное командование Великобритании считает, что деятельность России и Китая в космосе представляет угрозу для безопасности страны. Соответствующее мнение в четверг выразил начальник штаба ВВС Соединенного Королевства Майкл Уигстон в интервью газете The Daily Telegraph.

По его утверждению, Москва и Пекин осуществляют "сомнительные операции" в космосе, в том числе проводят полеты собственных спутников в "непосредственной близости" от других, а также на ежедневной основе занимаются иной "опасной деятельностью", которая может привести к уничтожению спутников третьих стран. Уигстон предположил, что Россия и Китай собирают разведывательные данные в космосе, поскольку, согласно британскому военачальнику, есть основания полагать, что будущие конфликты "будут выигрываться или проигрываться в космическом пространстве". Он также выступил с утверждением, что за последний год Россия разместила целый ряд спутников, которые "имеют характеристики оружия".

Кроме того, он заявил, что Китай продолжает "совершенствовать противоспутниковые технологии", в качестве примера указав на разработку ракет, которые могут напрямую уничтожать спутники, а также на "лазерное ослепляющее оружие" и механизмы "осуществления умышленных радиопомех". Он добавил, что КНР проводила соответствующие испытания против "собственных устаревших спутников с целью демонстрации своих возможностей".

Соответствующие высказывания Уигстона прозвучали на фоне официальной церемонии создания космического командования Соединенного Королевства, которая состоялась в четверг на авиабазе в городе Хай-Уиком на юго-востоке Англии. Начальной задачей новой структуры станет осуществление первого запуска британской ракеты со спутником с территории Шотландии в 2022 году. Как отмечалось в представленном в марте комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики, Великобритания намерена в предстоящее десятилетие играть более значимую роль в мировой космической отрасли.

Ранее озабоченность действиями России в космосе выражали ряд высокопоставленных американских генералов. В ответ на подобные утверждения пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ценит сотрудничество с Вашингтоном в космосе и надеется, что оно не падет жертвой русофобии. Опасения американцев он назвал совершенно беспочвенными, подчеркнув, что Москва выступает за мир и сотрудничество.

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