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ТАСС

В NASA сообщили, что незначительные утечки воздуха с МКС сохраняются

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МКС
МКС.
Источник изображения: © NASA

Руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано не связал инцидент с модулем "Наука" с утечками воздуха

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Утечка воздуха с МКС продолжается, ее объемы составляют около фунта (примерно 450 г, менее 0,5 кубометра) за сутки. Об этом заявил в четверг во время телефонной пресс-конференции руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано.

"Мы держим люк в сервисный модуль, где происходят небольшие утечки воздуха, по большей части закрытым. Мы еще фиксируем незначительные утечки. Это немногим больше фунта в день. Это нас не беспокоит", - сказал он.

Монталбано не связал инцидент с модулем "Наука" с утечками воздуха. По его словам, вокруг МКС не фиксируется после него каких-либо обломков, которые могли бы повредить станцию.

Ситуация с модулем "Наука"

Ситуация с модулем "Наука" - это не первый случай, когда у состыкованных с Международной космической станцией аппаратов неожиданно начинали работать двигатели, такое уже бывало в прошлом, добавил Монталбано.

Он отметил, что за время существования орбитального комплекса "было, возможно, еще два случая, когда имело место ненамеренное включение двигателей". "Определенно, такое не происходит регулярно, - добавил Монталбано. - Я бы сказал, что это, может быть, третий или четвертый случай за более чем 20-летнюю историю существования [МКС]".

Как информировали ранее в NASA, двигатели модуля "Наука" неожиданно включились в четверг после стыковки с МКС. Из-за этого высота станции была изменена. В настоящее время она восстановлена. В NASA констатировали, что "опасности для экипажа нет".

Ранее сообщалось, что "Наука" успешно пристыковалась к МКС. Модуль предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После его ввода в эксплуатацию российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

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