Рогозин прокомментировал ситуацию с модулем «Наука»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал ситуацию с многофункциональным лабораторным модулем (МЛМ) «Наука» на Международной космической станции (МКС). Сообщение появилось на его странице в Twitter.

По словам главы «Роскосмоса», на МКС все в порядке, экипаж отдыхает. «На МКС порядок. Экипаж отдыхает. И вам советую», — написал Рогозин.

Ранее РИА Новости, ссылаясь на переговоры с Центром управления полетами, сообщило, что двигатели «Науки», пристыкованной к МКС, незапланированно заработали. Для стабилизации МКС были включены двигатели российского корабля «Прогресс», угрозы экипажу не было.

Позже в «Роскосмосе» объяснили, что на станции идет процесс перевода модуля из полетного режима в режим «состыкован с МКС». «Проводится работа с остатками топлива в модуле», — сообщили в пресс-службе.

Марина Совина