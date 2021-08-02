Рогозин назвал дату полета к МКС следующего российского модуля

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск следующего российского модуля к Международной космической станции (МКС) намечен на 24 ноября. Об этом в четверг, 29 июля, он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Предварительно на 24 ноября планируем запуск на МКС еще одного модуля — узлового («Причал»). Мы его меж собой «шариком» называем», — отметил глава госкорпорации.

Рогозин добавил, что новый модуль позволит расширить возможности стыковок со станцией российских космических кораблей, в том числе и нового корабля «Орел», спроектированного для полетов на Луну.

Ранее в этот день модуль «Наука», предназначенный для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов, пристыковался к МКС.

Позже российский космонавт Олег Новицкий на борту МКС сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) о незапланированно включившихся двигателях модуля «Наука». Позднее космонавты сообщили, что их удалось отключить. В «Роскосмосе» пояснили, что работа двигателей была связана с процессом перевода модуля из полетного режима в режим «состыкован с МКС».

Также NASA сообщило, что отложило запуск космического корабля Starliner компании Boeing для полета к МКС, намеченный на 30 июля, из-за инцидента с незапланированным включением двигателей российского модуля «Наука».

21 июля модуль был запущен с космодрома Байконур на ракете «Протон-М» и выведен на околоземную орбиту. 26 июля Россия отстыковала модуль «Пирс» от модуля «Звезда» на МКС, чтобы освободить место для «Науки».

28 июля в Европейском космическом агентстве (ЕКА) сообщили о сбоях в работе модуля. Так, после раскрытия солнечных батарей и антенн модуля ЦУП потерял телеметрию с «Наукой». Модуль также не выполнил первое включение двигателя для поднятия орбиты, возникли неполадки в системе сближения и стыковки «Курс» на модуле. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что полет модуля «Наука» к МКС вызвал волнения разработчика, все возникшие замечания проанализирует госкомиссия.