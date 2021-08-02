Морской отбой: Крым укрепят бронированными боевыми амфибиями

Крымский полуостров укрепят боевыми машинами-амфибиями. Размещённая там 810-я бригада морской пехоты получит партию плавающих гусеничных БМП-3Ф. Эта техника способна высаживаться с борта десантных кораблей, вплавь преодолевать морские участки, выходить на берег и продолжать движение. По огневой мощи «трешки» не уступают танкам. В их арсенале противотанковые ракеты, 100-мм и 30-мм пушки. По словам экспертов, этот разработанный специально для «чёрных беретов» вариант несёт самое мощное для своего класса вооружение. Машина успела заслужить уважение зарубежных заказчиков за огневую мощь и надёжность.

Крымский полуостров укрепят боевыми машинами-амфибиями. Размещённая там 810-я бригада морской пехоты получит партию плавающих гусеничных БМП-3Ф. Эта техника способна высаживаться с борта десантных кораблей, вплавь преодолевать морские участки, выходить на берег и продолжать движение. По огневой мощи «трешки» не уступают танкам. В их арсенале противотанковые ракеты, 100-мм и 30-мм пушки. По словам экспертов, этот разработанный специально для «чёрных беретов» вариант несёт самое мощное для своего класса вооружение. Машина успела заслужить уважение зарубежных заказчиков за огневую мощь и надёжность.

Броня для «чёрных беретов»

Министерство обороны приняло принципиальное решение о перевооружении одного из батальонов 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты на новейшие БМП-3Ф, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Появление новинок радикально усилит возможности «чёрных беретов» в Крыму и серьезно укрепит оборону полуострова. Как утверждают источники, срок перехода на новые боевые машины будет зависеть от выполнения государственного оборонного заказа.

БМП-3Ф — это морская модификация самой современной из принятых сегодня на вооружение боевых машин пехоты БМП-3. Она разработана для повышения мобильности, вооруженности и защищенности подразделений морской пехоты, береговой обороны и сил специального назначения при решении ими боевых задач в прибрежной полосе и на воде.

В прошлом году БМП-3Ф в варианте для морской пехоты России успешно прошла практическое тестирование именно в Крыму на базе 810-й бригады. По отзывам военных, она хорошо ведёт себя на воде, а гусеницы помогают выходить на сушу там, где сложно приходится колёсным бронетранспортёрам. Ранее партию БМП-3Ф получила одна из бригад морской пехоты Тихоокеанского флота. Сейчас очередь дошла и до их коллег с Черного моря.

Морпехи 810-й бригады постоянно привлекаются для охраны российских военных баз в Сирии. Задействовали их и в операции по присоединению Крыма. Они принимали участие также в первой и второй чеченских войнах. В 2016 году военную часть за боевые заслуги наградили орденом Жукова.

— Морская пехота давно нуждается в перевооружении, но до недавнего времени не было боевой машины с достаточными водоходными свойствами. В наше время для высадки на побережье морская пехота в основном использует колесные БТР-82 и его модификации, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

Он полагает, что это первый батальонный комплект БМП-3Ф, поставленный на флот, и нужно продолжать оснащение морпехов современными модификациями боевой техники. Значительно укрепит их силы только полный переход бригад морской пехоты на такие машины. Но и это уже хороший знак и движение в правильном направлении. В перспективе «чёрным беретам» понадобятся и более новые образцы техники. Уже проводилась научно-исследовательская работа по созданию специальной бронемашины с высокими водоходными и скоростными качествами для них.

Из корабля в море

Исходная БМП-3Ф разработана на рубеже тысячелетий на базе боевой машины пехоты БМП-3. Её прототип показывали ещё в конце 90-х – начале 2000-х годов, демонстрировали на различных выставках вооружения, в том числе в Нижнем Тагиле, предлагали на экспорт. Для оснащения российских военных её дополнительно доработали в 2019-м.

В окончательном варианте БМП-3Ф может перевозить до 12 человек десанта и экипажа и выдерживает на плаву трёхбалльное волнение. При этом передвигается в воде со скоростью 10 км/ч, на суше – 70 км/ч.

— Стоит отметить положительный момент — унификацию техники морской пехоты и мотострелков, — рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Хлопотов. — Отличия не так уж и велики. БМП-3Ф лучше, чем «сухопутный» вариант приспособлена к плаванию и прохождению водных преград. Для нее разработан специальный выдвижной шнорхель — воздухозаборное устройство, чтобы во время передвижения по воде двигатель не залило, плюс машина приподнята повыше для увеличения мореходности.

Раньше морская пехота комплектовалась устаревшей, либо малоподходящей для её функций техникой, отметил специалист. Долгое время на вооружении оставались плавающие танки ПТ-76. После того, как они совсем потеряли свою актуальность, стали применяться тоже далеко не новые БМП-2, слабо решающие вопросы огневой поддержки десанта. У морпехов в качестве усиления сейчас есть танки, включая Т-72Б3, но их можно выгружать только на берег.

— А так, чтобы прямо из корабля в море, преодолеть морской участок, выйти на берег, поддержать огнём и продолжить движение, могут только БМП-3Ф, — продолжил Алексей Хлопотов. — Машина несет очень мощное для своего класса вооружение, пожалуй, самое сильное среди всех БМП, имеющихся в мире.

Виктор Мураховский добавил, что у новинки больше огневой мощи по сравнению с БТР-82А. Колёсный бронетранспортёр своим 30-мм орудием не может бороться с тяжело бронированными целями и живой силой, укрытой в железобетонных и других долговременных огневых сооружениях, за стенами капитальных зданий. А 100-мм пушка БМП-3Ф, имеющая в комплекте в том числе управляемую противотанковую ракету и осколочно-фугасные снаряды, позволяет поражать все эти типы целей. Кроме того, у гусеничной боевой машины лучше проходимость и защищенность.

Экспортный успех

БМП-3Ф поставлялись на экспорт, они есть на вооружении морской пехоты Индонезии. Там машины неоднократно модернизировались. На них устанавливалась динамическая защита, кондиционеры, проводилось много других работ. У местных военных она вызвала уважение своей надежностью и качеством, иногда ее там называют «легким танком», рассказал Алексей Хлопотов.

По контракту от 2009 года страна получила 17 плавающих БМП-3Ф, став их первым в мире эксплуатантом. Ещё 37 машин были поставлены Индонезии в 2013-м, за что она заплатила $114 млн долларов.

Боевые машины неоднократно принимали участие в учениях в Индонезии, выполняли десантирование с кораблей и маневрировали своим ходом с одного острова на другой. Местные военные отметили её высокую огневую мощь, надёжность и устойчивость в воде даже при волнении.

В 2019 году Рособоронэкспорту удалось заключить дополнительный крупный контракт с Индонезией на 22 БМП-3Ф и 21 разработанный на его основе удешевлённый гусеничный бронетранспортёр БТ-3Ф с облегчённым вооружением. Страна рассматривает возможность приобрести ещё несколько десятков таких машин для своей морской пехоты.

Антон Лавров Анна Черепанова