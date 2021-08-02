Истребителем Checkmate заинтересовались Ближний Восток, ЮВА и Латинская Америка

Как рассказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, в новой машине воплощены наиболее современные технологии в области военного авиастроения

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки проявили интерес к новейшему российскому истребителю Checkmate в ходе авиасалона МАКС-2021. Об этом сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию "Ростех") Юрий Слюсарь в интервью газете "Красная звезда".

"На МАКСе новым истребителем [Checkmate] интересовались партнеры с Ближнего Востока, из Юго-Восточной Азии и Латинской Америки", - проинформировал Слюсарь.

По его словам, в новой машине воплощены наиболее современные технологии в области военного авиастроения. "Самолет может быть адаптирован под желания заказчика, обладает открытой архитектурой. Это позволяет установить на него бортовое оборудование различных производителей. Машина изначально проектировалась для использования практически всего спектра авиационных средств поражения, в том числе, перспективных", - отметил глава ОАК.

По его мнению, беспилотная модификация Checkmate будет пользоваться популярностью у заказчиков. "Мы считаем, что она [беспилотная модификация Checkmate] будет востребована у заказчиков, потому что позволит повысить всеракурсную осведомленность, живучесть боевой системы, даст возможность применить новые тактические приемы", - отметил Слюсарь.

Истребитель Checkmate был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021, прошедшем в подмосковном Жуковском 20-25 июля.