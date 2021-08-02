Войти
ТАСС

Истребителем Checkmate заинтересовались Ближний Восток, ЮВА и Латинская Америка

340
0
0
Презентация нового военного самолета Checkmate
Презентация нового военного самолета Checkmate.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Как рассказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, в новой машине воплощены наиболее современные технологии в области военного авиастроения

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки проявили интерес к новейшему российскому истребителю Checkmate в ходе авиасалона МАКС-2021. Об этом сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию "Ростех") Юрий Слюсарь в интервью газете "Красная звезда".

"На МАКСе новым истребителем [Checkmate] интересовались партнеры с Ближнего Востока, из Юго-Восточной Азии и Латинской Америки", - проинформировал Слюсарь.

По его словам, в новой машине воплощены наиболее современные технологии в области военного авиастроения. "Самолет может быть адаптирован под желания заказчика, обладает открытой архитектурой. Это позволяет установить на него бортовое оборудование различных производителей. Машина изначально проектировалась для использования практически всего спектра авиационных средств поражения, в том числе, перспективных", - отметил глава ОАК.

По его мнению, беспилотная модификация Checkmate будет пользоваться популярностью у заказчиков. "Мы считаем, что она [беспилотная модификация Checkmate] будет востребована у заказчиков, потому что позволит повысить всеракурсную осведомленность, живучесть боевой системы, даст возможность применить новые тактические приемы", - отметил Слюсарь.

Истребитель Checkmate был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021, прошедшем в подмосковном Жуковском 20-25 июля.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Checkmate
Компании
ОАК
Ростех
Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
МАКС-20XX
Похожие новости
02.08.2021
В США российский Су-75 назвали ненастоящим
02.08.2021
В США объяснили «смысл» российского Су-75
27.07.2021
В США обозначили условие привлекательности российского Checkmate
23.07.2021
В США признали вред российского Су-75 американскому F-35
22.07.2021
В первый день работы МАКС-2021 состоялась презентация прототипа истребителя Checkmate компании "Сухой"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.08 12:24
  • 94
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 02.08 12:18
  • 40
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 02.08 11:50
  • 1
"Севмашу" поставили задачу сократить сроки сдачи атомных подлодок на 9-14 месяцев
  • 02.08 11:26
  • 2
Этому оружию реклама не нужна. О перспективной технике "Уралвагонзавода" для армии России
  • 02.08 11:11
  • 1
В технополисе "ЭРА" обсудили вопросы формирования научно-технического задела в интересах создания ПВН
  • 02.08 11:11
  • 1
Военнослужащие впервые применили дистанционный способ "блокирующего минирования"
  • 02.08 11:09
  • 1
Российскую промышленность в срок до 2024 года избавят от иностранного ПО
  • 02.08 11:00
  • 6
В тушении пожаров в Турции задействовали самолеты из РФ и Украины
  • 02.08 10:59
  • 1
Американский бомбардировщик-невидимку назвали «худшим кошмаром» России
  • 02.08 10:41
  • 1042
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.08 10:04
  • 2
Замглавы ОАК: наращиваем компетенции по строительству военно-транспортных самолетов
  • 02.08 07:40
  • 3
Японская компания дважды за месяц успешно запустила ракету собственной разработки
  • 02.08 06:30
  • 5
Деловая столица (Украина): оружейная многовекторность. Почему российский Су-35 проиграл французскому Rafale в Египте и почему это неважно
  • 02.08 05:56
  • 2
«Стальной охотник» - нестандартные способы ведения боя
  • 02.08 05:52
  • 1
Раскрыты характеристики российского сверхтяжелого самолета