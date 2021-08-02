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ТАСС

"Туполев" ведет сборку с нуля нового Ту-160М и модернизирует старые машины

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Опытный образец самолета Ту-160М2 во время выкатки на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова, 16 ноября 2017 года
Опытный образец самолета Ту-160М2 во время выкатки на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова, 16 ноября 2017 года.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Искандер Асабаев

Как сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь, Ту-160М завершает предварительные испытания в Жуковском

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Сборка первого, построенного с нуля, нового стратегического ракетоносца Ту-160М, и модернизация старого Ту-160 проводится в настоящее время в ПАО "Туполев". Об этом в четверг в интервью газете "Красная Звезда" сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

"Помимо глубокой модернизации, на "Туполеве" идет работа по сборке полностью нового, построенного с нуля Ту-160М", - сказал он.

По его словам, также на Казанском авиационном заводе завершаются работы по изготовлению второго такого самолета, переделанного из старого Ту-160.

"Первый самолет этой серии - Ту-160М - совершил первый полет в конце минувшего года, успешно прошел заводские испытания, а сейчас завершает предварительные испытания в Жуковском", - отметил Слюсарь.

Ту-160 ("изделие 70", по кодификации НАТО - Blackjack, неофициальное российское название - "Белый лебедь") - советский, затем российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. Наряду с Ту-95МС составляет основу современного авиапарка Дальней авиации Воздушно-космических сил России. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием целей в удаленных районах. Самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет.

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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-95
Компании
КАПО Горбунова
ОАК
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Слюсарь Юрий
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NATO
Ядерный щит
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