В США российский Су-75 назвали ненастоящим

Российский легкий тактический самолет (ЛТС), известный как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, не похож на американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, пишет журнал The National Interest.

Согласно американскому изданию, ЛТС существует лишь в виде «макета», потому его нельзя считать настоящим истребителем. Журнал уверяет, что если бы Checkmate напоминал F-35 Lightning II, то он должен был бы использовать «интерфейсы вооружения, в значительной степени зависящие от программного обеспечения».

В публикации Су-75 называется самолетом, которому «предстоит пройти долгий путь, прежде чем он сможет действовать в условиях войны».

В The National Interest задаются вопросом о композитных материалах, которые используются в составе ЛТС, а также интересуются условиями, в рамках которых возможна не только серийная сборка, но и систематическое обслуживание Су-75. «Есть ли какая-либо инфраструктура для выполнения этих критически важных функций?» — спрашивает издание.

В журнале уверены, что самой большой проблемой «Сухого», выступающего разработчиком ЛТС, является неопределенность, связанная с характеристиками и масштабами производства данного истребителя.

В июле «Ростех» презентовал ЛТС на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года (МАКС-21). Согласно главе госкорпорации Сергею Чемезову, однодвигательный тактический истребитель, модель которого была представлена на МАКС-2021, будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов. По словам главы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря, показанный на салоне самолет является образцом, который полетит в 2023 году.

Иван Потапов