Рогозин анонсировал запуск «шарика» к МКС

Генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин анонсировал запуск нового российского модуля к Международной космической станции (МКС). Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Новый модуль получил название Узлового (Причал), его запуск предварительно запланирован на 24 ноября. «Мы его меж собой "шариком" называем», — написал Рогозин. Глава корпорации отметил, что новый модуль позволит расширить возможности стыковок российских кораблей с МКС, в том числе нового «лунного» корабля «Орел».

Ранее многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» успешно пристыковался к российскому сегменту МКС. На ней «Наука» заняла место модуля «Пирс», который при помощи грузового корабля «Прогресс МС-16» был отстыкован от российского сегмента станции 26 июля.

Позже РИА Новости, ссылаясь на переговоры с Центром управления полетами, сообщило, что двигатели «Науки», пристыкованной к МКС, незапланированно заработали. Роскосмос объяснил эту информацию «работами с остатками топлива».

Марина Совина