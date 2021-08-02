Возврат к красному телефону

Белый дом намерен создать горячую линию с Пекином

Белый дом изучает возможность создания горячей линии для экстренной связи с руководством Пекина. Этот канал, как сообщил американский телеканал CNN, будет аналогом линии связи, установленной почти 60 лет назад, во времена холодной войны между лидерами США и СССР. Он позволял осуществлять прямую связь руководителей двух стран и был одним из инструментов предотвращения ядерной катастрофы.

Эта концепция находится пока в утробной стадии и еще официально не обсуждалась с лидерами КНР. Однако известно, что администрация президента Байдена намерена создать систему быстрой коммуникации. По словам источников CNN, она должна стать одним из элементов более широких мер, позволяющих снизить риск вооруженного конфликта между США и Китаем.

Горячая линия с Пекином позволит президенту США или высшим должностным лицам его команды немедленно связываться по закрытой телефонной связи или отправлять зашифрованные сообщения президенту Си Цзиньпину и его окружению.

ИСТОРИЯ СВЯЗИ

Соглашение об организации такой линии между СССР и США было заключено 20 июня 1963 года. Поводом стал Карибский кризис – единственный случай в истории, когда две страны реально стояли на грани ядерной войны.

Именно советское руководство впервые выдвинуло идею организации системы прямой связи между СССР и США. Это было сделано в 1954 году, в разгар Корейской войны, в которую были втянуты обе сверхдержавы.

Опасаясь, что прямое столкновение между советскими и американскими войсками на Корейском полуострове может привести к началу ядерной войны, руководство Советского Союза предложило проложить прямую линию связи между Москвой и Вашингтоном, чтобы опасные инциденты можно было обсуждать в режиме реального времени.

Эта инициатива тогда не нашла серьезной поддержки в Америке. В 1958 году в Женеве переговоры о возможной реализации советского предложения закончились безрезультатно. Но спустя пять лет Вашингтон сам поднял вопрос об организации прямой линии, и для этого были вполне объективные причины.

Карибский кризис был разрешен благодаря прямым переговорам между первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым и президентом США Джоном Кеннеди. Стало очевидно, что именно такой метод будет наиболее эффективным в других подобных ситуациях. Инцидентов, которые могли привести к ядерной катастрофе, хватало и без Кубы: столкновения атомных подлодок, случайные запуски ракет, потерянные атомные бомбы и т. д. А скорость реакции на все эти события с помощью существовавших в то время коммуникаций между Москвой и Вашингтоном была крайне низкой. Во время Карибского кризиса на расшифровку и перевод важнейшего сообщения Хрущева длиной в 3 тыс. слов потребовалось 12 часов.

Обсуждение вопроса специалисты двух стран, как и пятью годами ранее, провели в Женеве. Переговоры были достаточно сложными, но результат – положительным. 20 июня 1963 года был подписан меморандум о взаимопонимании, который предусматривал создание прямой линии между руководителями двух стран для уменьшения опасности случайного возникновения ядерной войны. А уже 30 августа того же года линия начала свою работу и продолжает функционировать до сих пор.

Вопреки распространенному мнению, прямая советско-американская правительственная линия первоначально не была телефонной и не предусматривала обмен голосовыми сообщениями. Все переговоры проводились в письменной форме. Это решение было принято по настоянию руководства СССР. Такой порядок позволял, во-первых, избегать ошибок, почти неизбежных при быстром синхронном переводе и способных катастрофически ухудшить результат переговоров. А во-вторых, каждая из сторон получала время на обдумывание ответа.

С тех пор в порядок обмена сообщениями для поддержания и проверки прямой линии межправительственной связи было внесено только одно изменение. Сегодня первое в течение суток техническое сообщение отправляется из Москвы в Вашингтон каждый нечетный час. А в каждый четный час соответствующая техническая информация отправляется из Америки в Россию. Тексты этих сообщений носят нейтральный характер. Американцы передают в Москву, как правило, отрывки из произведений американских классиков, например, Марка Твена. А российские техники – из отечественных, в частности, из чеховских рассказов.

Следует отметить, что прямой советско-американская линия связи в первые десятилетия была только на словах. В действительности подводный кабель, начинающийся в Пентагоне, шел в Лондон, оттуда в Копенгаген, а затем через Стокгольм и Хельсинки в Москву. Существовала и резервная радиотелеграфная линия с ретранслятором в марокканском Танжере. Но ее предполагалось задействовать только в самых крайних случаях, и она так и простояла без дела до тех пор, пока в 1978 году связь между Москвой и Вашингтоном не стала осуществляться по спутниковым каналам.

КАК ОНА РАБОТАЕТ

Именно через спутники российско-американская прямая линия функционирует и по сей день. Сегодня это уже не телетайпная линия, а целая коммуникационная система, предусматривающая возможность передачи простых текстовых и факсимильных сообщений, отправки электронных писем и аудиосвязи.

Но как и прежде лидеры обеих стран не ведут непосредственные переговоры, а используют текстовую связь. Из Москвы отправляются сообщения на русском языке, а из Вашингтона на английском. Каждая из сторон самостоятельно их переводит. Причем в США делаются два параллельных перевода, которые затем сравниваются во избежание появления ошибок.

Первой к использованию прямой линии по назначению прибегла советская сторона. 5 июня 1967 года, сразу после начала арабо-израильской шестидневной войны, из Москвы в Вашингтон поступило официальное обращение с просьбой уточнить, принимает ли Америка участие в конфликте и готова ли она не допустить опасного сближения советского и американского флотов в Средиземном море. В этот день по прямой линии прошло 20 депеш, которые позволили не допустить советско-американских столкновений в районах, близких к зоне боевых действий.

Содержание, объем и частота обмена официальными правительственными сообщениями между Кремлем и Пентагоном, где сегодня установлены терминалы прямой линии, имеют самый высокий гриф секретности. Однако известно, что среди недавних случаев использования линии было обращение 44-го президента США Барака Обамы к российской стороне с требованием отказаться от вмешательства в американский избирательный процесс. Но, как сообщает американская пресса, из Кремля не поступил ожидаемый ответ.

Разговоры о необходимости создания горячей линии велись еще во времена правления Обамы. Но до последнего года президентства Дональда Трампа этот вопрос не находил отражения в меморандуме по национальной безопасности.

Администрация Байдена, как сообщили источники CNN, продолжает развивать эту идею. Но остается еще много деталей, которые нуждаются в основательной проработке, в том числе получение согласия китайских руководителей.

Горячая линия с Китаем уже действует в Пентагоне и может использоваться для решения военных вопросов, но прибегают к ней крайне редко. Старший координатор Совета национальной безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Курт Кэмпбелл в начале этого года, говоря о дипломатических контактах США и КНР по Тайваню, сказал, что «телефонный канал связи существует, но его эффективность практически равна нулю», поскольку китайцы просто не отвечают на звонки.

Бывший помощник госсекретаря США Дэнни Рассел отметил, что существует тревожная нехватка инструментов для управления инцидентами в отношениях между США и Китаем. «Очень важно, чтобы правительство США осуществляло рабочие контакты по линиям связи, которые позволили бы ему своевременно реагировать на кризисные ситуации или предотвращать их. Нам нужен, так сказать, оператор 911».

Рассел добавил, что важно создать инструменты, которые могут быть интегрированы в более широкую стратегию предотвращения кризисных ситуаций. «Администрация напряженно размышляет о том, чего бы она действительно хотела добиться и как она предполагает добиваться прогресса в сотрудничестве с Китаем. Она достаточно осторожна и умна, чтобы преждевременно не бросаться в полномасштабное взаимодействие с Китаем».

Некоторые политики в США считают, что простого создания новой горячей линии будет недостаточно, а ее эффективность будет зависеть от приверженности Пекина к ее использованию. «Основная проблема в том, что Пекин враждебен, хищен и чрезвычайно дееспособен, поэтому США должны организовать оборону и дать ему отпор по всем направлениям. Администрация Байдена заявила, что планирует это сделать. Поэтому, хотя развертывание телефонной линии может быть полезным, мы не должны придавать ей слишком большого значения», – утверждает Дэвид Фейт, бывший сотрудник Госдепартамента, работавший в Китае во времена администрации Трампа.

Один из высокопоставленных собеседников телеканала отказался сообщить, на каких условиях планируется организовать горячую линию связи с Пекином. Но сказал, что Белый дом заинтересован в том, чтобы отношения с Китаем были управляемыми. «Мы дали ясно понять, что эти отношения будут определяться конкуренцией, и мы приветствуем эту жесткую конкуренцию, но мы также будем продолжать работать над тем, чтобы она не могла перейти в конфликт», – заявил он.

В Госдепартаменте и Совете национальной безопасности продолжают прорабатывать технические вопросы функционирования горячей линии связи Белого дома и резиденции Си Цзиньпина. Следующим шагом должна стать разработка общей концепции и включение ее в план взаимодействия администрации Байдена с руководством Китая. После этого концепция должна получить одобрение Белого дома и китайских официальных лиц. И только затем начнется ее техническая реализация.

Проблемы с быстротой реагирования Пекина, когда речь заходит о неотложных вопросах, существуют уже давно. В последние годы США имели трудности с получением своевременных ответов от Китая по насущным вопросам. «Когда дело доходит до общения с китайскими официальными лицами в трудные периоды, есть проблемы. Во многом это связано с тем, что их система работает сверху вниз. В первые дни вспышки COVID-19 мы часто не получали никакого ответа на критически важные вопросы», – рассказывает бывший американский чиновник, служивший в Пекине.

По мере нарастания проблем, связанных с Китаем, чиновники администрации Байдена все чаще публично признают их сложность. «Считаю ли я возможным, чтобы Соединенные Штаты и Китай могли сосуществовать и жить в мире? Да, считаю. Но я убежден, что задача будет чрезвычайно сложной как для этого поколения, так и для следующего», – заявил Курт Кэмпбелл.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО АМЕРИКАНЦАМ

Американские и международные эксперты отмечают, что намерения США создать горячую линию обусловлены изменением международной военно-политической обстановки.

Пока Китай рос только экономически, прямая линия связи была не нужна.

Но теперь, когда КНР подошла к такому уровню развития своих вооруженных сил, что по ядерному потенциалу в течение ближайших трех-пяти лет (по другим оценкам, в течение двух-трех лет) может достигнуть стратегического паритета с Соединенными Штатами, возможность быстрого контакта с высшим уровнем китайского руководства становится жизненно необходимой. И главная цель этого контакта – предотвратить крупномасштабный ядерный конфликт между странами.

Таким образом, фактически американский истеблишмент признал, что Китай выходит на стратегический уровень в военной сфере. И военный потенциал Китая представляет для Соединенных Штатов прямую и непосредственную угрозу.

Идея организации прямой линии связи Вашингтон – Пекин связана с резким наращиванием Китаем своих стратегических ядерных сил. При этом масштабы потенциального роста являются весьма значительными.

Об этом стало широко известно после соответствующей публикации в газете Washington Post 30 июня 2021 года. Издание, опираясь на анализ снимков со спутников, проведенный экспертами, пришло к выводу, что КНР по всей своей территории строит 145 шахтных пусковых установок для межконтинентальных баллистических ракет МБР DF-41 («Дунфэн-41»).

Дальность полета этих трехступенчатых твердотопливных МБР составляет 12−14 тыс. км. Боевая часть ракеты – разделяющаяся, с 6–10 боевыми ядерными блоками индивидуального наведения, способными маневрировать в полете и преодолевать американскую систему противоракетной обороны.

145 развернутых МБР DF-41 способны доставить к целям от 870 до 1450 ядерных боезарядов. При этом речь идет только о ракетах, вновь вводимых в строй. Есть также определенное количество таких ракет, уже стоящих на боевом дежурстве, причем не только в шахтах, но и на китайских подвижных грунтовых ракетных комплексах. Есть данные и о том, что эти ракеты могут устанавливаться на железнодорожные платформы.

А Соединенные Штаты на данном этапе в своей наземной компоненте ядерной триады имеют 400 развернутых моноблочных МБР Minuteman III, самая свежая из которых была выпущена в 1978 году. Эти ракеты могут доставит к целям 400 ядерных боезарядов.

Поэтому американские руководители озаботились быстрым ростом ядерного арсеналам Китая и начали понимать, что без «красного телефона» Вашингтон–Пекин им уже никак не обойтись.

Однако отношение китайского руководства к американской затее пока неизвестно. Вполне может быть, что в Пекине ее сочтут излишней. И посчитают, что им не нужны постоянные звонки из Вашингтона, нотации, выражение озабоченности и попытки оказать давление. Китай может объявить, что для всех этих дел есть дипломаты – так пусть они и работают как им положено.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»