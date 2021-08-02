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Независимое военное обозрение

Конструктор стратегических субмарин. Игорь Спасский отмечает 95-летие

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Научный руководитель работ ЦКБ «Рубин» Игорь Спасский в своем кабинете с генеральным директором ЦКБ «Рубин» Игорем Вильнитом. Фото ЦКБ «Рубин»
Научный руководитель работ ЦКБ «Рубин» Игорь Спасский в своем кабинете с генеральным директором ЦКБ «Рубин» Игорем Вильнитом. Фото ЦКБ «Рубин».

«Недавно я нашел интересное письмо: когда мне стукнуло 50 лет, я написал обращение, в котором высказал коллективу («Рубина») свое отношение, надо ли это отмечать. Я даже забыл об этом письме и сейчас с удовольствием прочитал, как я логично объяснил в нем, чтобы по этому поводу не дергались. Не надо праздновать, лучше подождать следующих юбилеев», – рассказывает Игорь Дмитриевич Спасский, научный руководитель работ АО «ЦКБ морской техники «Рубин», академик Российской академии наук, дважды Герой – Социалистического труда и Российской Федерации. 2 августа он отметит свое 95-летие. Хоть он и отошел от административной работы еще в 2007 году, сегодня по-прежнему сосредоточен на создании военно-морской техники.

Он с юмором вспоминает, что в сферу подводного кораблестроения попал едва ли ни случайно. После окончания в 1949 году Высшего военно-морского инженерного училища им. Ф.Э. Дзержинского с дипломом инженера-механика и непродолжительной службы на строящемся крейсере «Фрунзе» Черноморского флота Игорь Спасский был направлен в судостроительную промышленность для участия в работах по созданию новых подводных лодок. «Приехал в Ленинград. Меня спрашивают: вы знаете, чем вы будете заниматься? Проектированием подводных лодок. Что? – переспрашиваю. Я только раз и ходил на подводной лодке, когда нас, курсантов, перевозили из Одессы в Севастополь, положили меня спать за дизелем, после этого я сутки плохо слышал и поклялся: с подводными лодками больше ни в жизни не встречусь. Но, видимо, судьбой и моим характером было предначертано, что я попал именно на то место, где смог раскрыться».

Характер Игоря Дмитриевича проявился очень быстро: в середине 1950-х годов его перевели на министерскую работу в Москву (московские кадровики были заинтересованы в привлечении ленинградских специалистов судпрома), но он добился, чтобы его вернули в «Рубин».

Игорю Спасскому был всего 31 год, когда в 1957 году его назначили заместителем главного конструктора первого советского стратегического подводного ракетоносца (РПКСН) с надводным стартом ракет проекта 658. «И вот так получилось, что главного конструктора долго не могли назначить на эту подводную лодку, – рассказывает Игорь Дмитриевич. – На мои плечи и легло, чтобы облик корабля как-то определить. У меня калька была, на которой я нарисовал, как я вижу эту подводную лодку. Эта калька, она потом истрепалась совсем, основой была, чтобы руководить отделами, где, что, кому делать. Я долго ее хранил, но в советское время к каждому празднику уничтожалось много секретных документов, уже не нужных для непосредственной работы, а по этой лодке повышенная степень секретности, естественно, была. Но я до сих пор жалею, что не сохранил эскиз подводной лодки, который нарисовал тогда».

Головной «стратег» еще был на стапеле, когда было принято решение о модернизации этих кораблей под первые в СССР баллистические ракеты с подводным стартом (проект 658М). За участие в этой программе Игорь Спасский в 1965 году был удостоен Ленинской премии.

В 1968 году Министерство судостроительной промышленности утвердило Игоря Спасского в должности главного инженера, заместителя начальника и главного конструктора бюро. Назначение это, как говорит Игорь Дмитриевич, было несколько неожиданным для него – он перескочил через три ступеньки положенной в то время карьерной лестницы. С 1974 года он уже начальник ЦКБ «Рубин», с 1983 года – генеральный конструктор и в том же году был удостоен Государственной премии СССР за вклад в создание тяжелого атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 941. «До этого, – рассказывает Игорь Дмитриевич, – генеральных конструкторов в судостроении вообще не было. Генеральные конструкторы были только в авиации. Даже у ракетчиков не было. Королев, к примеру, был просто главным конструктором. А нас с Сергеем Никитичем Ковалевым назначили генеральными после сдачи «Акулы». В ЦК КПСС решили, что надо. Действительно, такая огромная кооперация, это определяло необходимость генеральных конструкторов».

Генеральный конструктор трех поколений РПКСН Сергей Ковалев, который работал с Игорем Спасским более полувека, охарактеризовал его так: «Спасский не только возглавляет «Рубин», но и определяет его техническую политику в очень широком диапазоне направлений. Он одним из первых признал архитектурный тип проекта 941 как безальтернативный. Активно боролся за создание морских твердотопливных ракет. Является инициатором внедрения агрегатно-модульного метода строительства подводных лодок, создания зоны отдыха и многого другого. В самые трудные годы начала создания морских стратегических вооружений мы с ним неотлучно находились на заводе и в море. В новых экономических условиях и при резком сокращении государственного финансирования он перестроил производственную и экономическую деятельность, что, в отличие от многих других проектных организаций, позволило сохранить коллектив бюро и его творческий потенциал».

Вклад Игоря Дмитриевича в науку и технику реализован в строительстве почти 200 атомных и дизель-электрических подводных лодок различных проектов. Он многое сделал для того, чтобы сохранилась и развилась неатомная составляющая подводных сил и Россия не потеряла места на мировом рынке вооружений. Генеральный конструктор Юрий Кормилицин неоднократно в своих интервью вспоминал «талант и напор академика Спасского», когда решались вопросы создания четвертого поколения неатомных подводных лодок: сегодня корабли типа «Лада» серийно строятся на «Адмиралтейских верфях» по заказу Министерства обороны РФ.

Кроме активной маркетинговой политики на внешнем рынке, благодаря усилиям Спасского «Рубин» занялся конверсией, среди проектов – первая в мире ледостойкая платформа «Приразломная», морские ледостойкие платформы проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», батопорты затвора дамбы Санкт-Петербурга. По не зависящим от «Рубина» причинам в серию не пошел высокоскоростной поезд «Сокол», хотя заключение Академии наук гласило, что поезд «Сокол» соответствует мировым аналогам. Игорь Спасский пробовал свои силы и возможности «Рубина» в самых разных областях и, по отзывам его коллег, и сегодня следит за тем, чтобы его сотрудники и ученики добивались нужных результатов.

«Чтобы быть счастливым человеком, видимо, надо вести очень правильный образ жизни. Для меня моя трудовая деятельность – прежде всего, я ей отдаюсь целиком и полностью», – подводит итог Игорь Дмитриевич.

Редакция «НВО» поздравляет Игоря Дмитриевича Спасского с юбилеем, желает крепкого здоровья и воплощения всех его замыслов.


Дарья Любовик

Дарья Юлиановна Любовик – журналист.

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