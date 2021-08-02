Малые, удалые, скрытные и страшные. О перспективных российских субмаринах

Сервалы – дикие хищные кошки – отличаются осторожностью и ловкостью. Они смело бросаются на добычу, нередко превышающую их по размерам.

Такими же качествами будут обладать и неатомные подводные лодки проекта П-750Б «Сервал», разработку которых ведет Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения (СПМБМ) «Малахит». Об этом стало известно из недавно опубликованного годового отчета этой проектной организации за минувший год. Бюро создает проект «Сервал» в инициативном порядке для продвижения этих лодок на экспорт.

НАСЛЕДНИКИ «ПИРАНИЙ»

Наряду с работами по многоцелевым АПЛ проектов 671 «Ерш», 671РТ «Семга», 671РТМ/671РТМК «Щука», 971 «Щука-Б», 885/885М «Ясень»/«Ясень-М» и перспективным АПЛ проекта 545 «Лайка» бюро «Малахит» всегда занималось проектированием малых и сверхмалых субмарин, а также глубоководных подводных аппаратов.

Самыми популярными из них благодаря участию в фильме «Особенности национальной рыбалки» стали малые дизель-электрические лодки проекта 865 «Пиранья». При подводном водоизмещении 387 т, длине 28,2 м и ширине 4,74 м с корпусом из титанового сплава и экипажем из трех человек лодка развивала под водой скорость в 6,5 узла и могла погружаться на глубину до 200 м.

«Пираньи» предназначались для разведки, противодействия противнику в прибрежных акваториях и доставки боевых пловцов к месту высадки или диверсий. Мини-субмарины могли принять шесть боевых пловцов, которые выпускались и принимались через шлюзовую камеру. В средней части корпуса находились два контейнера, где размещались четыре буксировщика боевых пловцов типа «Протон» или два транспортера типа «Сирена-У». Эти лодки вместо снаряжения водолазов несли две торпеды или две мины.

Для «Пираний» в конце 1980-х годов ленинградским Специальным конструкторским бюро котлостроения (СКБК) была создана воздухонезависимая энергетическая установка «Кристалл-20» мощностью 130 кВт с электрохимическими генераторами (ЭХГ). Ее внедрение позволило бы в разы увеличить дальность подводного хода. В августе 1991 года после всесторонних испытаний эта ВНЭУ была принята Министерством обороны. Но после распада СССР ни инновационные энергетические установки, ни подводные лодки, оснащенные ими, оказались не нужны.

Однако «Малахит» продолжил работы по малым и сверхмалым подлодкам. Появились проекты 370-тонной «Пираньи-Т», вооруженной двумя 533-мм и восемью 400-мм торпедами, 750-тонной П-550 с удвоенным вооружением. А 960-тонные П-750 предполагалось оснащать не только торпедами и минами, но и четырьмя крылатыми ракетами Club-S (экспортная модификация «Калибра-ПЛ») в вертикальных пусковых установках в ограждении выдвижных устройств. Все эти МПЛ должны были являться носителями шести боевых пловцов.

Среди новых проектов выделялись П-650Э на базе П-550 и П-750Э на платформе П-750. Их планировалось обеспечить ВНЭУ. Такие лодки резко прибавляли в дальности подводного плавания по сравнению с прототипами. Так, если П-750 ныряла на 280 миль, то П-750Э – на 1200 миль. Но дело уперлось в сами воздухонезависимые энергетические установки, которые, увы, не появлялись.

ВЫХЛОП – В МОРОЗИЛЬНИКЕ

Тогда «Малахит» совместно с Центральным научно-исследовательским институтом судовой электротехники и технологии (ЦНИИ СЭТ) в инициативном порядке начал разработку газотурбинных двигателей замкнутого цикла (ГТД ЗЦ), работающих на гребной электродвигатель мощностью 2500 кВт. То есть они одинаково функционируют, когда лодка находится в подводном и надводном положении. Топливо – дизельное. При надводном ходе в качестве окислителя выступает атмосферный воздух. Когда субмарина погружается, используется жидкий кислород, который хранится в сосудах Дьюара – больших металлических термосах.

Преимущество такого двигателя не только в том, что он работает под водой. ГТД ЗЦ позволяет длительное время поддерживать высокую подводную скорость – не менее десяти узлов, тогда как ВНЭУ на ЭХГ (топливных элементах) и с двигателями Стирлинга – не более пяти узлов.

Выделяемая турбиной газовая смесь очищается, замораживается и хранится в специальных холодильниках, то есть ничего не выбрасывается за борт. Это не только забота об экологии, но и элемент обеспечения скрытности НАПЛ.

ГТД ЗЦ создается для НАПЛ проекта П-750Б. Ее модель впервые была показана на питерском Международном военно-морском салоне 2019 года, на форуме «Армия-2019», а затем и на форуме «Армия-2020», где этот проект уже выступал под собственным именем «Сервал».

С КОШАЧЬЕЙ СКРЫТНОСТЬЮ

Нормальное водоизмещение этой НАПЛ, выполненной из стали и композитных материалов, – около 1450 т, длина – 66 м, ширина – порядка 7 м, предельная глубина погружения – 300 м.

Благодаря широкому внедрению средств автоматизации экипаж будет состоять из 18–20 человек. Кроме того, П-750Б сможет принимать до 16 боевых пловцов, которых к месту диверсии или высадки на берег доставит мини-подлодка модернизированного проекта 908 «Тритон-2». Вооружение субмарины – 12 единиц. Это торпеды (включая противоторпеды «Пакет-ПЛ»), мины и крылатые ракеты Club-S, предназначенные для поражения морских и береговых целей. Другими словами, субмарина сможет выполнять не только тактические, но и стратегические задачи.

«Сервал» способен непрерывно находиться под водой до 12 суток, преодолевая при этом 1200 миль. Движитель – водометный, типа pump-jet, снижающий акустическое поле субмарины. Максимальная скорость подводного хода – 18 узлов, экономическая – 4 узла. Автономность – до 30 суток при дальности плавания 4300 миль.

«Малахит» продолжает совершенствовать свое детище – в направлении реализации сменно-модульной концепции полезной нагрузки, включающей вооружение, средства самообороны, групповые подводные средства движения и необитаемые подводные аппараты. Все они могут размещаться за пределами прочного корпуса.

Комплектация в зависимости от поставленных задач может меняться перед каждым новым выходом в море. Разумеется, в зависимости от пожеланий заказчика сама базовая конструкция НАПЛ тоже способна трансформироваться. Для «Сервала» ведется разработка новых образцов радиоэлектронной техники, рассматриваются различные варианты движительного комплекса.

На Международном военно-морском салоне нынешнего года демонстрировалась модель П-750Б, в носовой части которой имеются створки для выпуска и приема сверхмалой подлодки «Тритон-2». Однако диверсионная составляющая не будет снижать ударный потенциал «Сервала». Это лодка многоцелевая.

Как уже отмечалось, проект ориентирован на экспорт. Но такие малые НАПЛ очень нужны и отечественному флоту. Особенно на Балтике, Черном и Каспийском морях, где действия субмарин более крупного водоизмещения в реальных боевых условиях будут сильно ограничены, а с «Ладами» все не ладится. По мнению бывшего начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ РФ вице-адмирала Виктора Патрушева, «группировки таких лодок могли бы действовать и в районе Курил и в любом другом районе, где необходимо малыми, но эффективными средствами обеспечить безопасность в угрожаемый период».

Способные долгое время находиться под водой и имеющие малую заметность «Сервалы» способны выполнять самый широкий круг задач современной вооруженной борьбы на море.

СТРАШНЫЙ ЛИК «ГОРГОНЫ»

Из того же отчета СПМБМ «Малахит» стало известно, что специалисты этого бюро наряду с П-750Б сформировали облик малой атомной подводной лодки типа «Горгона». Но если о НАПЛ «Сервал» благодаря ее экспортной ориентации известно достаточно много, то о «Горгоне» – абсолютно ничего.

Напомним, что горгоны – мифические древнегреческие крылатые чудовища, покрытые непробиваемой чешуей, с медными конечностями и извивающимися ядовитыми змеями вместо волос. Всякий встретившийся с ними взглядом превращался в камень. Персею с помощью зеркального щита, позаимствованного у богини Афины, удалось отсечь голову Горгоны Медузы. Голова ее украсила щит Афины, который стал символом защиты от всех напастей. Вот такая диалектика.

Попробуем теперь разобраться с малахитовской «Горгоной». Во-первых, для чего нужны подобные АПЛ военному флоту России?

Судите сами. По количеству многоцелевых атомных подводных лодок ВМС США, Великобритании и Франции в разы превосходят число российских АПЛ. Супостаты посменно «висят» в районах наших баз. И когда наши лодки выходят в океан, они часто берут их на сопровождение прямо при выходе из баз. Приходится изобретать тактические уловки, дабы уйти от преследования. Эти мероприятия требуют времени и денег, но не дают стопроцентной гарантии избавления от «хвоста».

Когда к нашим воздушным границам подлетают натовские бомбардировщики, разведчики или истребители, в небо поднимаются перехватчики Су. Нечто подобное требуется и в морских глубинах. Только плотная противолодочная оборона в ближней морской зоне способна оградить от назойливого внимания натовских субмарин российские военно-морские базы.

А самое эффективное средство противолодочной обороны – подводные лодки. Малые АПЛ водоизмещением 1500–2500 т способны выполнить эту работу на Севере и на Тихом океане. Кроме того, имея неограниченную дальность плавания, большую автономность и скорость, эти субмарины могут взять на себя роль лидеров «Ясеней» и «Лаек» при прорыве противолодочных рубежей противника.

Но возможно ли создание компактных многоцелевых АПЛ? Несомненно, возможно.

ПОД ЗВУКИ «ЛИРЫ»

Еще в 1960-х годах «Малахитом» была разработана высокоскоростная и высокоавтоматизированная АПЛ проекта 705/705К «Лира». Первоначально бюро предлагало однокорпусную субмарину водоизмещением 1500 т с экипажем из 16 человек. Но эксплуатант, то есть военно-морской флот, потребовал делать «Лиру» двухкорпусной. Пришлось по желанию заказчика сделать и другие «улучшения». В результате подводное водоизмещение АПЛ выросло до 3180 т, а экипаж увеличился до 32 человек.

Серийные АПЛ проекта 705К развивали под водой 41-узловую скорость хода и погружались на глубину до 450 м. Лодки обладали замечательными маневренными качествами. На циркуляцию с разворотом на 180° им требовалось всего 42 секунды.

Субмарины просто убегали от американских противолодочных торпед Mk 46 и Mk 48. Они располагали комплексной автоматизированной боевой информационно-управляющей системой «Аккорд», через которую не только управлялась АПЛ, но и решались задачи по применению оружия, сбору и обработке тактической информации, боевого маневрирования, воспроизведения внешней обстановки, кораблевождения и дистанционного управления техническими средствами. «Лиры» несли 20 торпед, которые выстреливались через шесть носовых 533-мм торпедных аппаратов.

Многие характеристики «Лир» остаются непревзойденными и по сей день. Эти лодки даже внешне отличались от отечественных и зарубежных АПЛ. Форма их была идеальна для подводного плавания: корпус имел веретенообразную форму, и с ним «сливалось» хорошо обтекаемое лимузинное ограждение выдвижных устройств. На лодках этого типа впервые в мировой практике применили всплывающие спасательные камеры, рассчитанные на всех членов экипажа.

Но, увы, у этих лодок были недостатки. Больше всего хлопот доставляли атомные реакторы с жидкометаллическим теплоносителем, которые так и не удалось довести до ума. Механика тоже заставляла желать лучшего. «Лиры» сильно «гремели» на высоких скоростях.

С тех пор как первая лодка проекта 705 была спущена на воду, минуло более полувека. Появились новые технологии и в ядерной энергетике, и в подводном кораблестроении, в том числе по снижению шумности атомоходов.

При создании «Горгоны» конструкторы «Малахита», безусловно, могут использовать богатый собственный опыт работы по уникальным атомным глубоководным станциям – по сути дела, тем же малым АПЛ специального назначения. Подводное водоизмещение АГС проекта 18510 «Нельма» – 1000 т, а проектов 1910 «Кашалот» и 10831 «Калитка» – по 2000 т. То есть они вполне могут быть отнесены к малым атомным подводным лодкам.

Другими словами, у конструкторов «Малахита» есть необходимый потенциал для разработки малой боевой АПЛ нового поколения.

Александр Иванин

Александр Сергеевич Иванин – военный журналист.