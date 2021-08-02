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Независимое военное обозрение

Российские миротворцы живут и служат без концепции

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При урегулировании международных конфликтов Россия выступает гарантом разведения воюющих сторон. Фото Reuters
При урегулировании международных конфликтов Россия выступает гарантом разведения воюющих сторон. Фото Reuters.

Совет Федерации озаботился проблемами поддержания мира

Жаркое лето в России насыщено активной миротворческой деятельностью.

Прошла IX Московская конференция по международной безопасности (MCIS 2021). Опубликован «Ежегодный доклад правительства РФ об участии Российской Федерации в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности». Опубликована новая «Стратегия национальной безопасности», в которой говорится, что достижение целей внешней политики страны осуществляется и путем миротворческой деятельности. Подкомитет СФ по военно-политическому сотрудничеству провел заседание по вопросу поддержания мира.

Остановимся подробнее на каждом из этих событий.

«НАЧАЛЬНИК МИРОТВОРЦЕВ» В МОСКВЕ

На полях IX Московской конференции по международной безопасности замминистра обороны РФ Александр Фомин и Жан-Пьер Лакруа обсудили эффективность совместных миротворческих операций России и ООН.

«Я часто работаю в полях и разговариваю с вашими специалистами-миротворцами, и благодарен им за то, что они делают. И я думаю, что у Российской Федерации есть очень много возможностей в плане миротворческой деятельности, которые можно развивать в будущем», – заявил Лакруа.

А через неделю Жан-Пьера Лакруа был на Голанских высотах в Сирии. Он посетил несколько наблюдательных постов, на которых несут службу военные наблюдатели Органа ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия в Палестине (ОНВУП).

Этот пример является хорошим напоминанием нашим руководителям миротворческого процесса о необходимости посещения российских миротворцев в миссиях ООН.

Еще в 2008 году сенатор Михаил Маргелов писал: «Я общался в Западной Сахаре с нашими миротворцами – это офицеры в звании от капитана до подполковника... Люди, которые работают по контракту с ООН, в российской форме, с российскими знаками различия, но в ооновских голубых беретах, вместе со своими коллегами из других стран поддерживают мир... Эти люди говорят на иностранных языках, минимум на одном. Виртуозно водят по заминированной Сахаре джипы... Я видел, в каких условиях они живут... Я был вместе с ними в отличие от многих наших высокоранжированных чиновников, которые предпочитают ездить, как говорили в советское время, в страны с мягким климатом и твердой валютой».

ЗАКОЛДОВАННЫЙ ФАКТОР

Впрочем, нынешний состав Совета Федерации тоже озабочен миротворчеством. На совещании в СФ 6 июля звучал лозунг: «Институт миротворцев может стать одним из важных факторов обеспечения стабильности и безопасности в мире».

Правда, два года назад, в июне 2019 года, в СФ говорили о том же и теми же словами:

«Член СФ Ольга Ковитиди считает, что в ближайшее время институт миротворцев может стать одним из самых важных факторов обеспечения стабильности и безопасности в мире». А сенатор Валерий Куликов в июне 2020 года также выражал мнение, что «институт миротворцев в ближайшее время может стать одним из самых важных факторов обеспечения стабильности и безопасности в мире».

Во всех случаях пути и механизмы достижения этой цели не указывались.

О выполнении предыдущих решений на заседании 6 июля не сообщалось. Например, ранее предлагалось «учредить День миротворцев», а также «довести этот вопрос до логического завершения». Впрочем, время еще есть: в 2023 году исполнится 50 лет советской и российской миротворческой деятельности под флагом ООН.

Не везет и «Концепции миротворческой деятельности», которую обещали разработать много лет назад, в марте 2006 года. В какой-то момент «работа застопорилась из-за отсутствия финансирования механизма этой деятельности». А как же быть с декларациями о важности института миротворцев?

Среди проблем участия России в миротворческой деятельности на заседании СФ отмечалось «отсутствие структуры, которая объединила бы действия различных ведомств и направлений». А впрочем, «по итогам совещания принято решение, нацеленное на дальнейшее совершенствование регулирования деятельности российских миротворцев».

Правда, доклад правительства о миротворчестве и решение собрания СФ в СМИ почему-то не появились.

Заметим также, что за последние три года сменилось три руководителя подкомитета СФ по военно-политическому сотрудничеству.

МИРОТВОРЧЕСТВО КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

В новой «Стратегии национальной безопасности РФ» значительное внимание уделяется миротворческой деятельности.

Процитируем пункт 97: «Российская Федерация стремится к обеспечению устойчивости системы международных отношений на основе безусловного соблюдения норм международного права, укрепления центральной координирующей роли ООН и ее Совета Безопасности при разрешении глобальных и региональных проблем».

Пункт 99 гласит: «Россия сохраняет приверженность использованию политических средств, прежде всего механизмов дипломатии и миротворчества, при урегулировании международных и внутригосударственных конфликтов. В случае совершения иностранными государствами недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации, в том числе связанных с применением ограничительных мер (санкций) политического или экономического характера либо использованием современных информационно-коммуникационных технологий, Российская Федерация считает правомерным принять симметричные и асимметричные меры, необходимые для пресечения таких недружественных действий, а также для предотвращения их повторения в будущем».

Российские ветераны-миротворцы внимательно изучают новую Стратегию. И считают, что основные положения по миротворчеству хорошо бы конкретизировать в «Концепции миротворческой деятельности РФ», о которой говорится уже полтора десятилетия.

РОССИЯ В ОПЕРАЦИЯХ ООН

На сайте «Операции ООН по поддержанию мира» представлена миротворческая статистика. На 31 мая 2021 года Россия направила в восемь миссий (из 12) 71 миротворца. Среди них были полицейские – 25, военные наблюдатели – 25, офицеры штаба – 21. В итоге Россия заняла 65-е место (из 121) по количеству поставляемых контингентов и 11-е место по количеству военных наблюдателей.

Увеличение количества офицеров штаба и направление женщин в миротворческие операции – важные тенденции российского миротворчества. Россия направила в миротворческие миссии 12 женщин-миротворцев: семь полицейских и пять военнослужащих.

География размещения российских миротворцев следующая:

– Западная Сахара (МООНРЗС) – десять военных наблюдателей, в том числе две женщины;

– ЦАР (МИНУСКА) – 14 миротворцев: 11 офицеров штаба (две женщины) и три наблюдателя;

– Конго (МООНСДРК) – 11 миротворцев: четыре наблюдателя, четыре офицера штаба, трое полицейских;

– Кипр (ВСООНК) – восемь миротворцев: четыре офицера штаба (одна женщина) и четыре полицейских (все женщины);

– Анклав Абьей (ЮНИСФА) – четыре миротворца: два полицейских, один офицер штаба, один наблюдатель;

– Косово (МООНК) – двое полицейских (одна женщина);

– Южный Судан (МООНЮС) – 18 миротворцев: три наблюдателя, один офицер штаба, 14 полицейских (две женщины);

– Ближний Восток (ОНВУП) – четыре наблюдателя.

Министерство обороны РФ направило в семь миротворческих миссий 46 офицеров. МВД направило 25 полицейских в пять миссий.

ПОД ФЛАГОМ ОДКБ

Участниками ОДКБ являются Армения, Беларусь, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Таджикистан и Казахстан. Эта межгосударственная региональная организация была создана 18 сентября 2003 года, а 2 декабря 2014 года получила статус наблюдателя в ГА ООН.

Страны ОДКБ на 31 мая 2021 направили в миссии ООН 270 миротворцев: Армения – 130, Россия – 71, Казахстан – 46, Беларусь – 11, Киргизия – десять, Таджикистан – двоих.

На полях Московской конференции состоялась рабочая встреча генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с Жан-Пьером Лакруа. Они обменялись оценками соответствия миротворческой практики государств – членов ОДКБ требованиям и стандартам ООН. Здесь имеется в виду легитимность, оперативная совместимость, необходимость знания иностранных языков.

Для сравнения возьмем Европейский союз. В 2012 году ЕС присуждена Нобелевская премия мира «за шесть десятилетий защиты прав человека в Европе и долгосрочную роль в объединении континента». Основанием для присуждения награды послужили «действия Евросоюза по предотвращению новых войн и стабилизации обстановки на континенте».

29 сентября 2020 года подписано соглашение между ЕС и ООН об укреплении сотрудничества в миротворческих операциях и кризисном управлении. Цель его состоит в том, чтобы максимизировать воздействие на местах за счет повышения совместимости для планирования и выполнения оперативной поддержки.

Один из пунктов соглашения гласит: «ООН – главный партнер ЕС и идеальная платформа для глобального охвата. Универсальность ценностей, разделяемых государствами – членами ЕС, составляет основу сотрудничества. Благодаря своему глобальному характеру как по тематике, так и с географической точки зрения ООН является «повсеместным» партнером ЕС».

В общем, секретариату ОДКБ есть над чем работать на миротворческом треке.


Анатолий Исаенко

Анатолий Иванович Исаенко – подполковник в отставке, ветеран-миротворец с 1973 года, военный эксперт по миротворческим операциям.

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