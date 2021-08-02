Российские миротворцы живут и служат без концепции

Совет Федерации озаботился проблемами поддержания мира

Жаркое лето в России насыщено активной миротворческой деятельностью.

Прошла IX Московская конференция по международной безопасности (MCIS 2021). Опубликован «Ежегодный доклад правительства РФ об участии Российской Федерации в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности». Опубликована новая «Стратегия национальной безопасности», в которой говорится, что достижение целей внешней политики страны осуществляется и путем миротворческой деятельности. Подкомитет СФ по военно-политическому сотрудничеству провел заседание по вопросу поддержания мира.

Остановимся подробнее на каждом из этих событий.

«НАЧАЛЬНИК МИРОТВОРЦЕВ» В МОСКВЕ

На полях IX Московской конференции по международной безопасности замминистра обороны РФ Александр Фомин и Жан-Пьер Лакруа обсудили эффективность совместных миротворческих операций России и ООН.

«Я часто работаю в полях и разговариваю с вашими специалистами-миротворцами, и благодарен им за то, что они делают. И я думаю, что у Российской Федерации есть очень много возможностей в плане миротворческой деятельности, которые можно развивать в будущем», – заявил Лакруа.

А через неделю Жан-Пьера Лакруа был на Голанских высотах в Сирии. Он посетил несколько наблюдательных постов, на которых несут службу военные наблюдатели Органа ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия в Палестине (ОНВУП).

Этот пример является хорошим напоминанием нашим руководителям миротворческого процесса о необходимости посещения российских миротворцев в миссиях ООН.

Еще в 2008 году сенатор Михаил Маргелов писал: «Я общался в Западной Сахаре с нашими миротворцами – это офицеры в звании от капитана до подполковника... Люди, которые работают по контракту с ООН, в российской форме, с российскими знаками различия, но в ооновских голубых беретах, вместе со своими коллегами из других стран поддерживают мир... Эти люди говорят на иностранных языках, минимум на одном. Виртуозно водят по заминированной Сахаре джипы... Я видел, в каких условиях они живут... Я был вместе с ними в отличие от многих наших высокоранжированных чиновников, которые предпочитают ездить, как говорили в советское время, в страны с мягким климатом и твердой валютой».

ЗАКОЛДОВАННЫЙ ФАКТОР

Впрочем, нынешний состав Совета Федерации тоже озабочен миротворчеством. На совещании в СФ 6 июля звучал лозунг: «Институт миротворцев может стать одним из важных факторов обеспечения стабильности и безопасности в мире».

Правда, два года назад, в июне 2019 года, в СФ говорили о том же и теми же словами:

«Член СФ Ольга Ковитиди считает, что в ближайшее время институт миротворцев может стать одним из самых важных факторов обеспечения стабильности и безопасности в мире». А сенатор Валерий Куликов в июне 2020 года также выражал мнение, что «институт миротворцев в ближайшее время может стать одним из самых важных факторов обеспечения стабильности и безопасности в мире».

Во всех случаях пути и механизмы достижения этой цели не указывались.

О выполнении предыдущих решений на заседании 6 июля не сообщалось. Например, ранее предлагалось «учредить День миротворцев», а также «довести этот вопрос до логического завершения». Впрочем, время еще есть: в 2023 году исполнится 50 лет советской и российской миротворческой деятельности под флагом ООН.

Не везет и «Концепции миротворческой деятельности», которую обещали разработать много лет назад, в марте 2006 года. В какой-то момент «работа застопорилась из-за отсутствия финансирования механизма этой деятельности». А как же быть с декларациями о важности института миротворцев?

Среди проблем участия России в миротворческой деятельности на заседании СФ отмечалось «отсутствие структуры, которая объединила бы действия различных ведомств и направлений». А впрочем, «по итогам совещания принято решение, нацеленное на дальнейшее совершенствование регулирования деятельности российских миротворцев».

Правда, доклад правительства о миротворчестве и решение собрания СФ в СМИ почему-то не появились.

Заметим также, что за последние три года сменилось три руководителя подкомитета СФ по военно-политическому сотрудничеству.

МИРОТВОРЧЕСТВО КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

В новой «Стратегии национальной безопасности РФ» значительное внимание уделяется миротворческой деятельности.

Процитируем пункт 97: «Российская Федерация стремится к обеспечению устойчивости системы международных отношений на основе безусловного соблюдения норм международного права, укрепления центральной координирующей роли ООН и ее Совета Безопасности при разрешении глобальных и региональных проблем».

Пункт 99 гласит: «Россия сохраняет приверженность использованию политических средств, прежде всего механизмов дипломатии и миротворчества, при урегулировании международных и внутригосударственных конфликтов. В случае совершения иностранными государствами недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации, в том числе связанных с применением ограничительных мер (санкций) политического или экономического характера либо использованием современных информационно-коммуникационных технологий, Российская Федерация считает правомерным принять симметричные и асимметричные меры, необходимые для пресечения таких недружественных действий, а также для предотвращения их повторения в будущем».

Российские ветераны-миротворцы внимательно изучают новую Стратегию. И считают, что основные положения по миротворчеству хорошо бы конкретизировать в «Концепции миротворческой деятельности РФ», о которой говорится уже полтора десятилетия.

РОССИЯ В ОПЕРАЦИЯХ ООН

На сайте «Операции ООН по поддержанию мира» представлена миротворческая статистика. На 31 мая 2021 года Россия направила в восемь миссий (из 12) 71 миротворца. Среди них были полицейские – 25, военные наблюдатели – 25, офицеры штаба – 21. В итоге Россия заняла 65-е место (из 121) по количеству поставляемых контингентов и 11-е место по количеству военных наблюдателей.

Увеличение количества офицеров штаба и направление женщин в миротворческие операции – важные тенденции российского миротворчества. Россия направила в миротворческие миссии 12 женщин-миротворцев: семь полицейских и пять военнослужащих.

География размещения российских миротворцев следующая:

– Западная Сахара (МООНРЗС) – десять военных наблюдателей, в том числе две женщины;

– ЦАР (МИНУСКА) – 14 миротворцев: 11 офицеров штаба (две женщины) и три наблюдателя;

– Конго (МООНСДРК) – 11 миротворцев: четыре наблюдателя, четыре офицера штаба, трое полицейских;

– Кипр (ВСООНК) – восемь миротворцев: четыре офицера штаба (одна женщина) и четыре полицейских (все женщины);

– Анклав Абьей (ЮНИСФА) – четыре миротворца: два полицейских, один офицер штаба, один наблюдатель;

– Косово (МООНК) – двое полицейских (одна женщина);

– Южный Судан (МООНЮС) – 18 миротворцев: три наблюдателя, один офицер штаба, 14 полицейских (две женщины);

– Ближний Восток (ОНВУП) – четыре наблюдателя.

Министерство обороны РФ направило в семь миротворческих миссий 46 офицеров. МВД направило 25 полицейских в пять миссий.

ПОД ФЛАГОМ ОДКБ

Участниками ОДКБ являются Армения, Беларусь, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Таджикистан и Казахстан. Эта межгосударственная региональная организация была создана 18 сентября 2003 года, а 2 декабря 2014 года получила статус наблюдателя в ГА ООН.

Страны ОДКБ на 31 мая 2021 направили в миссии ООН 270 миротворцев: Армения – 130, Россия – 71, Казахстан – 46, Беларусь – 11, Киргизия – десять, Таджикистан – двоих.

На полях Московской конференции состоялась рабочая встреча генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с Жан-Пьером Лакруа. Они обменялись оценками соответствия миротворческой практики государств – членов ОДКБ требованиям и стандартам ООН. Здесь имеется в виду легитимность, оперативная совместимость, необходимость знания иностранных языков.

Для сравнения возьмем Европейский союз. В 2012 году ЕС присуждена Нобелевская премия мира «за шесть десятилетий защиты прав человека в Европе и долгосрочную роль в объединении континента». Основанием для присуждения награды послужили «действия Евросоюза по предотвращению новых войн и стабилизации обстановки на континенте».

29 сентября 2020 года подписано соглашение между ЕС и ООН об укреплении сотрудничества в миротворческих операциях и кризисном управлении. Цель его состоит в том, чтобы максимизировать воздействие на местах за счет повышения совместимости для планирования и выполнения оперативной поддержки.

Один из пунктов соглашения гласит: «ООН – главный партнер ЕС и идеальная платформа для глобального охвата. Универсальность ценностей, разделяемых государствами – членами ЕС, составляет основу сотрудничества. Благодаря своему глобальному характеру как по тематике, так и с географической точки зрения ООН является «повсеместным» партнером ЕС».

В общем, секретариату ОДКБ есть над чем работать на миротворческом треке.

Анатолий Исаенко

Анатолий Иванович Исаенко – подполковник в отставке, ветеран-миротворец с 1973 года, военный эксперт по миротворческим операциям.