Броня крепка, но хочется и гибкости

Перспективы развития танкового парка с учетом мировых тенденций

В Казанском высшем танковом командном училище прошла научно-практическая конференция, на которой с участием представителей Сухопутных войск, военных управлений, научно-исследовательских институтов, предприятий оборонки были рассмотрены вопросы по развитию танкового парка Вооруженных сил РФ.

В ОЖИДАНИИ РОБОТОВ

На сегодня имеется достаточно мощный научно-исследовательский, производственный потенциал для создания и реализации концепции развития основного боевого танка (ОБТ) нового поколения. Но проведение работ по его созданию сдерживается рядом факторов, в том числе и экономическим.

Эксперты отмечают концептуальную неопределенность ряда конструктивных особенностей, которые различаются в зависимости от предполагаемого характера и содержания войн будущего, а также выбора рациональных направлений развития ОБТ нового поколения в этих условиях.

С одной стороны, танки должны соответствовать требованиям для ведения крупномасштабных боевых действий. С другой – обладать возможностями для участия в локальных конфликтах различной интенсивности. По мнению российских военных, чтобы успешно выполнять различные боевые задачи, перспективные танки должны соответствовать определенным тактико-техническим требованиям. Базовый пункт – состав экипажа из трех человек с учетом взаимозаменяемости его членов – останется без изменений.

Стоит напомнить, что в 2019 году министр обороны Сергей Шойгу посетил Уралвагонзавод. Министру продемонстрировали высокозащищенные робототехнические комплексы тяжелого класса на базе Т-72Б3.

Машины будущего разработаны для решения разных боевых задач: одна имеет тяжелое вооружение, другая – автоматические пушки. Безэкипажные танки – уже не далекое будущее, а настоящее, которое все же находится на этапе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Поэтому на первом плане остается обитаемый основной боевой танк (ОБТ). Он должен иметь комплекс вооружения и систему управления огнем, способные обнаруживать, идентифицировать, «захватывать» и сопровождать цель, обеспечивать точное попадание снаряда на дальностях более 5000 м.

ОСНОВНОЙ КАЛИБР

Огневая мощь обязана гарантировать выполнение всех видов огневых задач ОБТ. Основное вооружение танка – это пушка, пусковая установка. Она должна использовать боеприпасы повышенного могущества и боеприпасы на новых физических принципах.

В настоящее время вооружение отечественных танков построено на основе 125-мм гладкоствольной пушки типа Д-81. За последние 40 лет изделие 2А46 претерпело ряд модернизаций, повысивших его тактико-технические характеристики.

Модернизация танковой пушки проводилась по целому ряду направлений. В результате снижены погрешности стрельбы. Энергоемкость пушки повышалась путем совершенствования конструктивных и схемно-компоновочных решений, а также отработки и применения орудийных сталей более высокой прочности.

Министерство обороны и организации оборонки на постоянной основе проводят исследования по дальнейшему развитию танкового вооружения.

Данные, полученные в результате экспериментальных работ, показали, что обеспечение бронепробиваемости современных бронебойных подкалиберных снарядов, разрабатываемых в рамках ведущихся ОКР, требует при создании новой пушки повышения ее энергоемкости по сравнению с предыдущими изделиями.

Здесь надо пояснить, что, по оценке зарубежных специалистов, на сегодняшний день имеется необходимый резерв для совершенствования 105-мм и 120-мм пушек, устанавливаемых на танках НАТО. Наилучшие перспективы они видят в повышении могущества боеприпасов за счет подбора материалов с необходимыми свойствами, в том числе улучшающими баллистические характеристики.

На основе исследований, проведенных Минобороны и предприятиями отечественной промышленности, считается маловероятным, что в среднесрочной перспективе произойдет существенное повышение бронестойкости основных зарубежных танков. Это прежде всего обусловлено наличием у них значительных габаритно-массовых ограничений.

У нас также имеется потенциал для развития танковых пушек в существующем калибре 125 мм. В вопросе огневой мощи назрела необходимость использования боеприпасов с улучшенной аэродинамикой, способствующей более точному поражению целей.

Идут работы по развитию отечественных танковых боеприпасов. С целью повышения боевых возможностей танков проводится разработка боекомплекта 125-мм выстрелов повышенной эффективности. Завершено создание новых выстрелов с бронебойными подкалиберными снарядами для 125-мм танковой пушки, ставших на сегодняшний день наиболее эффективными штатными кинетическими боеприпасами.

В комплексе новый уровень основных характеристик танкового вооружения и боеприпасов перспективного отечественного танка позволит обеспечить ведение эффективной борьбы с зарубежными ОБТ.

МНОГОУРОВНЕВАЯ ЗАЩИТА

Увеличение номенклатуры и непрерывное совершенствование противотанковых средств (ПТС) обусловливают постоянный поиск и разработку качественно новых способов защиты танков.

По взглядам ряда российских и зарубежных специалистов, способ нейтрализации поражающего воздействия ПТС путем повышения бронирования танков позволяет развить только временный успех. Применение новых высокоточных управляемых и самонаводящихся боеприпасов с кассетными боевыми частями дает возможность поражать несколько танков одним выстрелом на дальностях в десятки километров.

При этом броня остается необходимой – как основа, снижающая остаточное пробивное действие ПТС после преодоления динамической защиты (ДЗ), в задачи которой входит переориентирование, рассеивание или поглощение кинетической энергии БПС, кумулятивной струи РПГ или ПТУР.

С целью защиты танков от вышеперечисленных угроз разработан комплекс активной защиты (КАЗ). Он предназначен для нейтрализации атакующих ПТС прежде, чем они смогут поразить броню танка. КАЗ в условиях боевых действий может функционировать непрерывно и в автоматическом режиме.

На конференции особое внимание было уделено средствам поражения танков, действующим с верхней полусферы. Их особенность заключается в том, что боевые части ракет и крупнокалиберных артиллерийских снарядов для поражения бронированных целей могут оснащаться кассетными боевыми частями, снаряженными самоприцеливающимися боевыми элементами, так называемыми «ударными ядрами». Они поражают верхнюю полусферу крыши танка, которая имеет низкий уровень броневой защиты.

Специалисты отмечают, что до недавнего времени бронирование крыши танков с учетом размещения ДЗ обеспечивало защиту от такого типа атакующих сверху боеприпасов. Однако развитие этих средств поражения продолжается. Поэтому востребовано и усиление средств защиты.

Впервые в отечественном танкостроении проработан вопрос создания комплекса защиты верхней полусферы (КЗВП) для перспективной бронетанковой техники. Продолжается создание более эффективных его элементов. В ближайшее время к работам по совершенствованию КЗВП планируется привлечь ряд научно-исследовательских институтов.

Пока же необходимо отметить, что, по оценке военных, пассивную и активную защиту танка требуется дополнить системами, понижающими вероятность поражения танка. Танк нужно оснастить системами и комплексами, обеспечивающими уменьшение показателей оптической, тепловой, электромагнитной и акустической сигнатуры, а также установить аппаратуру, способную их искажать. С помощью таких средств следует обеспечить защиту машины во всех проекциях, в том числе и в верхней полусфере.

ПОДВИЖНОСТЬ И МАНЕВРЕННОСТЬ

Особое внимание было уделено подвижности танка. Именно она позволяет вести боевые действия в высоком темпе и на большую глубину, маневрировать на поле боя, совершать длительные марши на высоких скоростях. При этом акцент ставился на наиболее полном использовании мощности двигателя с более высоким коэффициентом полезного действия, а также ходовой части с наиболее оптимальными параметрами.

В вопросе подвижности военные сосредоточили свои пожелания на установке двигателя мощностью не менее 1500 л.с. Силовая установка должна быть многотопливной, способной работать на различных марках горючего и в любых смешанных его пропорциях.

Боевая масса танка и его габаритные размеры должны остаться в пределах существующих. Хотя допустимо их некоторое увеличение. Здесь в основе требований доминируют размеры фронтальной проекции, а также ряд сопутствующих факторов. Наиболее актуальный из них – возможность перевозки танка с использованием всех видов транспорта.

Помимо всего прочего в качестве перспективного направления отмечался переход от трансмиссии с бортовой коробкой передач на гидромеханическую с полнореверсной коробкой передач и гидрообъемной передачей в механизмах поворота. В данном случае военные оценивают перспективы, связанные с установкой системы автоматического переключения передач.

Перспективным направлением считается также установка электрогидравлической системы управления трансмиссией и дублированной системы управления движением танка с места командира.

КОМАНДНАЯ УПРАВЛЯЕМОСТЬ

Здесь доминирует проблема получения и передачи информации, необходимой для выполнения различных задач. Перспективные танковые средства связи при радиообмене должны обеспечивать невозможность перехвата и идентификацию сигналов. Уверенные переговоры всех членов экипажа как с внутренним, так и с внешним абонентом необходимо осуществлять и под воздействием РЭБ противника.

Танк должен быть интегрирован в перспективную автоматизированную систему управления тактического звена (АСУ ТЗ). В основном режиме управление интерфейсом АСУ ТЗ, находящимся в танке, должно осуществляться с «голоса», так как в ходе движения и в ходе ведения боя трудно набирать команды на сенсорном пульте (клавиатуре). Информация должна выводиться на широкоформатный мультимедийный дисплей, имеющий интуитивно понятный интерфейс, с возможностью масштабирования формата потребителем.

Средства наблюдения за полем боя должны обеспечивать экипажу круговой обзор в различных погодных условиях как днем, так и ночью, при любой освещенности и задымленности.

КАССЕТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

По теме брони в военном ведомстве имеются конкретные характеристики с точно выверенными цифровыми значениями. Но реализовать их на прежних технологиях невозможно.

Повышенное внимание вызвал доклад от ЦНИИчермет им. И.П. Бардина. Этот научно-исследовательский институт разрабатывает новые сплавы сталей для бронетехники.

Большинство старых сплавов, разработанных еще в 1970-х, исчерпывает свои технологические возможности. При этом если раньше акцент делался на защиту от пробития брони, то сейчас на первый план выходят и другие свойства изделия. В частности, необходимо не только сохранить высокую прочность, но и сделать броню гибкой, новые сплавы должны иметь меньший вес по сравнению с предшественниками.

Институт ведет разработку состава новой броневой стали и технологии производства проката меньшей толщины. В основе создания новых сталей лежит использование кассетных технологий. Они позволяют производить качественно новые бронестали различных типов и классов прочности из стали одного химического состава.

В ближайших планах промышленности – запустить в производство около 30 новых марок стали военного назначения. Еще более 20 марок находятся на различных этапах разработки. На нынешний год запланировано проведение опытных плавок и отработка технологии прокатки толстого броневого листа.

Разработан проект комплексной межотраслевой программы по разработке и освоению производства высокопрочных сталей для бронетехники и обеспечению предприятий ВПК прокатом из броневых сталей на 2021–2024 годы. Цель программы – обеспечить образцы бронетехники повышенным уровнем бронестойкости при снижении массогабаритных характеристик.

Юрий Авдеев

Юрий Васильевич Авдеев – военный журналист.