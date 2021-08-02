Абсолютный Chekmate

МАКС и Военно-морской парад в Петербурге показывают вектор развития

Очередь, как в советское время в Мавзолей В.И. Ленина, в павильон с новым легким истребителем госкорпорации «Ростех», похоже, стала апофеозом прошедшего в подмосковном Жуковском аэрокосмического салона. Организаторы отмечают, что посмотреть на чудо-макет машины будущего пришло более 30 тыс. человек. Не меньше собрал Военно-морской парад в Санкт-Петербурге в честь Дня флота. И хотя в целях профилактики пандемии его планировали провести без зрителей, спрятать боевые корабли российского флота на Неве не удалось. Толпы жителей Северной столицы и гости города буквально на головах друг у друга приветствовали моряков: и сугубо отраслевой праздник может быть всенародным. Кроме повышенного интереса со стороны простых граждан у обоих событий есть главное общее – каждое из них демонстрирует перспективу развития авиации и флота.

В случае с МАКС все это буквально на виду: презентация легкого истребителя нового поколения Chekmate. Название выдуманное, по документам разработка проходит как легкий тактический самолет (ЛТС), но называть его будут именно «Шах и мат», точно так же, как когда-то на выставке в Нижнем Тагиле журналисты присвоили имя боевой машине поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», от которого теперь уже не избавиться.

На фоне фееричного успеха пиар-презентации истребителя глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что в рамках авиасалона структуры госкорпорации подписали соглашений на сумму свыше 230 млрд руб. Только один «Рособоронэкспорт» (входит в «Ростех»), как отметил его гендиректор Александр Михеев, заработал свыше 1 млрд евро. По его словам, иностранные заказчики приобретут у России самолеты Су-30СМЭ, вертолеты Ми-35М и Ми-17В-5, радиолокационные станции «Противник-ГЕ», переносные зенитные комплексы «Верба».

Кроме того, подписаны контракты на поставку современных авиационных средств поражения, ряда образцов бронетанковой и автомобильной техники. Михеев также сообщил, что обсудил с заказчиками из Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и СНГ вопросы индустриального партнерства в области совместного и лицензионного производства российских боевых самолетов и вертолетов.

Презентация Chekmate – новость приятная, но далеко не главная. Воздушно-космические силы страны не интересуются новинкой. Военных на МАКС было практически не видно. Армия проводит собственный салон в подмосковной Кубинке, перспективного истребителя там не будет. Ведь «Ростех» говорит об экспортной ориентации машины. При этом поражает оптимизм менеджеров оборонки, готовых вывести новый продукт на рынок к 2030 году, их уверенность в том, что его цена будет вдвое ниже, чем у конкурентов.

Умирающий «МиГ» сообщил, что работает над палубным истребителем 5-го поколения. Ожидается, что самолет будет выполнен в размерности МиГ-35, он будет способен действовать совместно с палубным беспилотником. Сроки завершения работы не называются, но что-то подсказывает, что они за рубежом магического числа – 2030 год. Не менее оптимистичны и представители холдинга «Вертолеты России», рассказавшие, что планируют поставить впервые представленные на МАКС-1995 вертолеты Ка-62 Минобороны. Вопрос один: как? Ведь ключевые элементы конструкции машины иностранного производства.

В канун празднования Дня Военно-морского флота президент Владимир Путин подписал указ, который вводит в действие новое положение о военно-морском флаге. Андреевский стяг остается. Но по решению главы государства на нем меняется расположение наград, теперь из левого верхнего угла они переносятся в центр знамени. При этом высота знака ордена или орденов увеличится до трети ширины стяга. Элемент может и незначительный, но боевой путь корабля и экипажа теперь станет отчетливее.

Как и МАКС, Военно-морской парад – вектор тенденций. В этом году парадный ордер усилили три атомные субмарины Северного флота: стратегический крейсер проекта 955А «Князь Владимир», атомный ракетоносец проекта 949А «Орел» и многоцелевая лодка проекта 971 «Вепрь». Демонстрация первого – событие. Корабль – первый стратегический ракетоносец нового поколения в серии субмарин типа «Борей». В ближайшей перспективе именно такие лодки будут обеспечивать ядерный паритет с США.

Две другие подводные лодки если не новинки – строили их еще в советское время, – то очень серьезные заявки на будущее. Россия активно испытывает гиперзвуковую ракету «Циркон», способную развить скорость 7 Махов – 8391,607 км/ч. Оба корабля – потенциальные носители этого оружия. Кроме них на рейде Санкт-Петербурга стоял новейший ракетный фрегат «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350, малый ракетный корабль «Одинцово» проекта 22800, который наряду с дальнобойными крылатыми ракетами «Калибр» могут принять и гиперзвуковой «Циркон».

Ракета уже прошла цикл испытаний с борта фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков», а в августе, по данным ТАСС, стартует с подводного носителя – атомной подводной лодки проекта 885 «Северодвинск». Исходя из этого можно говорить, что парадный расчет на Неве подбирали не просто так, а с целью показать Западу растущий потенциал российского Военно-морского флота. Во всяком случае, секретные субмарины Северного флота вошли в Балтийское море в надводном положении.

Дмитрий Литовкин