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Известия.ru

Американский генерал заявил о проигрыше США в «условной» войне с КНР

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/US Joint Staff

США проиграли Китаю при отработке военных маневров, симулирующих войну. Об этом заявил американский генерал Джон Хайтен.

Речь идет об операциях в Южно-Китайском море в ходе «военной игры», предназначенной для проверки военных возможностей США.

«Представьте, чем в течение последних двадцати лет занимались наши реальные соперники. Нам пришлось отступить на шаг», — приводит 27 июля слова генерала Stripes.

Он отметил, что шансы США на успех в реальной конфронтации с подобным противником «стремительно сокращаются», поэтому такой исход учений заставил пентагон задуматься об изменении стратегии ведения боевых действий, добавил Хайтен.

Кроме того, он призвал ускорить модернизацию Вооруженных сил и озвучил ряд «амбициозных требований» по улучшению военной мощи США.

28 июля американский лидер Джо Байден заявил, что Россия и Китай являются соперниками США, однако с ними нужно сотрудничать. В качестве примера для совместной работы американский президент привел борьбу с изменением климата, которое «форсирует нестабильность» в Соединенных Штатах и в мире.

Ранее, 27 мая, председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли заявил о необходимости предотвратить возникновения конфликта США с Китаем и Россией, а также о растущем расколе между Соединенными Штатами и РФ с КНР.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, к подобному заявлению следует прислушаться, так как ситуация в мире действительно накалена.

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Военные учения
Изменение климата
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