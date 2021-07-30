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Военно-промышленный курьер

Боевая техника Китая пересекла российскую границу

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Источник изображения: vpk-news.ru

На пограничном переходе станции Забайкальск эшелон с военной техникой Народно-освободительной армии Китая (НОАК), направляющейся для участия в Армейских международных играх–2021, пересёк российско-китайскую границу.

Эшелон встречали представители российской стороны, обеспечивающие прохождение таможенных и санитарных процедур.

После проведения барьерных исследований против новой коронавирусной инфекции сопровождающие эшелон военнослужащие НОАК пройдут карантинные мероприятия.

В Минобороны сообщили, что военная и специальная техника будет перегружена на российский подвижной состав, и эшелон в сопровождении российского и китайского военных караулов выдвинется к местам проведения конкурсов АрМИ-2021.

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Страны
Китай
Россия
Проекты
АРМИ-20XX
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