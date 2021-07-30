Войти
Российская газета

Под Ростовом в учениях "Заслон-2021" участвовали 700 единиц техники

364
0
0

В Ростовской области на полигоне Кадамовский завершились беспрецедентные по масштабу учения войск национальной гвардии России. За ходом маневров наблюдал главнокомандующий Росгвардией, генерал армии Виктор Золотов.


Легенда учений актуальна: крупный отряд террористов напал на склад с артиллерийским вооружением, а другая группа бандитов захватила небольшой населенный пункт. Войскам правопорядка была поручена задача не только отбить нападение, но и ликвидировать боевиков.

Дабы события были максимально приближены к боевым - на полигоне была построена деревня Ивановка со зданием почты, дворца культуры и церкви. В операции по блокированию и уничтожению террористов участвовали около 4000 военнослужащих Южного и Северо-Кавказского округов Росгвардии, а также МВД, МЧС и ФСИН. Задействовано 12 боевых и транспортных вертолетов Ми-24, Ми-8 и Ми-26, беспилотные летательные аппараты, бронеавтомобили, специальные инженерные машины, багги и другая техника. Всего более 700 единиц. Для сравнения в 1945 году при взятии Кенигсберга было задействовано 525 единиц бронетехники.

Активная фаза операции с применением минометов и огневой поддержки вертолетов, высадкой мобильных групп десанта, эвакуацией мирных жителей и фильтрацией задержанных, а также зачисткой Ивановки, и тушения лесного пожара заняла около двух часов.

Генерал армии Виктор Золотов высоко оценил уровень подготовки спецназа, а также обратил особое внимание на эффективность взаимодействия с подразделениями других силовых ведомств. Обращаясь к военнослужащим и сотрудникам, главнокомандующий подчеркнул, что поставленные цели впервые проводимого столь масштабного учения достигнуты и вручил ведомственные награды.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-24
Ми-26
Ми-8
Компании
МЧС
Росгвардия
Проекты
Военные учения
Похожие новости
10.05.2021
Танки, ракеты и самолеты: как прошел парад Победы - 2021
28.09.2020
Бой по новым правилам: что увидел президент на учениях «Кавказ-2020»
11.05.2018
В Москве на Красной площади состоялся военный парад в ознаменование 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
07.06.2016
""Аллигаторы" будут размещаться на российских авианосцах"
12.12.2006
Тренажеры как панацея
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.07 09:27
  • 306
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 30.07 09:24
  • 1009
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 30.07 08:44
  • 18
АПЛ спецназначения "Белгород" завершила первый этап испытаний
  • 30.07 08:37
  • 67
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 30.07 08:31
  • 184
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 30.07 07:40
  • 69
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 30.07 06:57
  • 14
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 30.07 05:55
  • 1
Минобороны подписало контракт на первую партию С-500
  • 30.07 00:46
  • 27
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 30.07 00:12
  • 357
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 29.07 22:21
  • 2
В Федерации космонавтики заявили, что у «Науки» есть лишь одна попытка стыковки с МКС
  • 29.07 18:31
  • 1
В ЕКА рассказали о проблемах при полете модуля «Наука» к МКС
  • 29.07 16:26
  • 29
Первый полет нового легкого истребителя состоится в 2023 году
  • 29.07 16:15
  • 7
Джефф Безос предложил покрыть расходы NASA в обмен на контракт в лунной программе
  • 29.07 16:07
  • 1
Истребитель Checkmate будут собирать на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре