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РИА Новости

Генерал Джон Хайтен: США проиграли в имитации войны с Китаем

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Американские военные во время учений
Американские военные во время учений.
Источник изображения: © U.S. Army photo by Staff Sgt. Pablo N. Piedra

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Американский генерал Джон Хайтен призвал ускорить модернизацию вооруженных сил после провала операции, имитирующей военные действия.

Как пишет Defense One, речь идет об отработке маневров, симулировавших войну с Китаем. Во время выступления в Институте развивающихся технологий при Национальной ассоциации оборонной промышленности Хайтен отметил, что американские военные "провалились с треском".

Генерал подчеркнул, что причиной неудачи стало тщательное изучение "соперником" возможностей американской армии. Также он заявил, что военным не удалось установить "информационное господство" — эта стратегия, по его словам, долгое время считалась в США действенной против России и Китая.

"Представьте, чем в течение последних двадцати лет занимались наши реальные соперники. <…> Нам пришлось отступить на шаг", — приводит его слова портал Defense News.

Результаты маневров заставили Пентагон задуматься об изменении стратегии ведения боевых действий. Согласно Stars and Stripes, Хайтен также заявил, что шансы США на успех в реальной конфронтации с таким противником, как Китай, "стремительно сокращаются". Генерал озвучил ряд "амбициозных требований" по улучшению военной мощи США, а также добавил, что предотвращение войны с Россией и Китаем якобы зависит от того, насколько американцы к ней готовы.

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Страны
Китай
Россия
США
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