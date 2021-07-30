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ТАСС

NASA поздравило российских коллег с успешной стыковкой модуля "Наука" с МКС

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Источник изображения: Фото: Pixabay

"Наука" ранее пристыковалась в автоматическом режиме к надирному узлу модуля "Звезда"

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) поздравило российских коллег с успешной стыковкой многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" с Международной космической станцией (МКС).

"Я бы хотел поздравить наших российских партнеров с успешной стыковкой их модуля", - заявил в четверг помощник директора NASA Роберт Кабана на брифинге для журналистов.

Ранее модуль "Наука" пристыковался в автоматическом режиме к надирному узлу модуля "Звезда" Международной космической станции.

Модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.

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