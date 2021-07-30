Рогозин: проблемы при запуске "Науки" проанализируют перед пуском узлового модуля

Его планируют отправить на МКС осенью

КОРОЛЕВ /Московская область/, 29 июля. /ТАСС/. Госкомиссия проанализирует возникшие при запуске модуля "Наука" проблемы и учтет их при осеннем запуске узлового модуля. Об этом заявил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин после стыковки "Науки" с МКС.

"Мы это, безусловно, все проанализируем, сделаем так, чтобы госкомиссия, которая отвечает за эти вопросы, со специалистами проанализировала все те замечания, которые появились в ходе работы с тем, чтобы уже в дальнейшем при запусках узлового модуля, который мы планируем осенью отправить на МКС, - он пристыкуется к МЛМ - и в дальнейшем в рамках работы по научно-энергетическому модулю такого рода проблемы были купированы", - сказал Рогозин.

Ранее сообщалось, что "Наука" успешно пристыковалась к МКС.

МЛМ "Наука"

Модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.