В КБ "Салют" заявили, что ресурс "Науки" заложен до конца 2027 года

Генконструктор Сергей Кузнецов сообщил, что ресурс многоцелевого лабораторного модуля можно продлить до 2030 года

КОРОЛЕВ /Московская область/, 29 июля. /ТАСС/. Ресурс многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" установлен до 2027 года с возможностью продления до 2030 года. Об этом заявил журналистам генконструктор КБ "Салют" Сергей Кузнецов после стыковки "Науки" с МКС.

"Перед пуском провели всестороннее обследование по модулю, сейчас у него ресурс установлен до конца 2027 года. Как минимум до 2027 года мы работать уже можем, а в принципе можем заглянуть и в более отдаленную перспективу: есть шанс продлить до 2030 года, если это потребуется", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "Наука" успешно пристыковалась к МКС.

Модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.