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Самый тяжелый бразильский транспортник начали испытывать на грунте

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KC-390
KC-390.
Источник изображения: Embraer

Компания Embraer приступила к испытаниям транспорта-заправщика KC-390 на грунтовой взлетно-посадочной полосе. Они продлятся несколько недель. За это время Embraer оценит эффективность самого тяжелого бразильского транспортника, который создавался для взлета и посадки на неровную поверхность, в том числе на поврежденные и неподготовленные полосы.

Embraer разрабатывает KC-390 с 2007 года. Он предназначен для перевозки грузов или топлива массой до 26 тонн и может развивать скорость до 850 километров в час. Дальность самолета — пять тысяч километров. При длине в 33,4 метра и высоте 11,4 метра размах его крыла — 33,9 метра. Максимальная взлетная масса самого тяжелого бразильского транспортника — 81 тонна.

KC-390 впервые взлетел в 2015 году, а в 2018 в воздух поднялась его серийная версия. С тех пор его уже испытывали сбросом грузов, сильными морозами и воздушной дозаправкой. Бразильские военные получили первый KC-390 в 2019 году, а сейчас у них уже четыре таких самолета. В общей сложности они заказывали 30 транспортников, но в мае сократили заказ до 28, потому что бюджет урезали из-за пандемии.

Транспорт-заправщик KC-390 задумывался как самолет, нетребовательный к качеству взлетно-посадочных полос. Он должен уметь садиться и взлетать с поврежденных и неподготовленных полос. Поэтому его турбины располагаются впереди на высоком крыле. Эта конфигурация должна не дать грунту попасть в двигатели.

Embraer приступила к испытаниям KC-390 на грунтовой взлетно-посадочной полосе 23 июля. Они проходят в муниципалитете Гавиан-Пейшоту на юге Бразилии. Длина грунтовой полосы — 1800 метров. Испытания продлятся несколько недель.


Источник изображения: Embraer



Источник изображения: Embraer



Источник изображения: Embraer


Создав самый тяжелый бразильский транспортник, Embraer взялась за разработку еще одного, легкого и гибридного. Ранее мы писали, что он тоже должен быть нетребовательным к взлетно-посадочным полосам — его планируется использовать и на неподготовленных аэродромах.

Василиса Чернявцева

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  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Продукция
KC-390
Компании
Embraer
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