Израильтяне получат колесные самоходные гаубицы

Армия обороны Израиля в 2023 году начнет заменять свои гусеничные самоходные гаубицы серии M109 полностью автоматизированными колесными SIGMA. Как сообщает Janes со ссылкой на источники, SIGMA сейчас разрабатывает компания Elbit Systems.

Колесные артиллерийские системы сегодня набирают популярность, потому что они мобильны и могут ездить по дорогам общего назначения. Еще они меньше весят, а значит не так зависят от транспортеров для перевозки на большие расстояния, как гусеничные.

Elbit Systems получила контракт от министерства обороны Израиля на разработку автоматизированных самоходных гаубиц в 2019 году. Израильские военные хотели, чтобы гаубицы могли самостоятельно заряжаться и наводить оружие на цель. Других деталей о перспективном артиллерийском орудии в то время не сообщалось.

Представители Elbit Systems в июле сообщили Janes, что армия обороны Израиля начнет заменять свои гусеничные самоходные гаубицы серии M109 полностью автоматизированными колесными SIGMA в 2023 году. SIGMA создается на базе шасси американской компании Oshkosh с колесной формулой 10×10. У нее будет тот же калибр, что и у M109 — 155 миллиметров. При этом ствол у нее будет не 39, а 52 калибра.

В передней бронированной кабине гаубицы с системой защиты от оружия массового поражения и полным кондиционированием смогут поместиться два или три человека. Огневая часть системы будет располагаться в необитаемой автоматизированной бронированной башне, которой можно будет управлять дистанционно. Объем зарядной каморы орудия составит 23 литра.

В России тоже разрабатывают колесную самоходную гаубицу. Она называется «Мальва». Ранее мы писали, что ее государственные испытания начнутся в 2022 году.

Василиса Чернявцева