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Известия.ru

Российский модуль «Наука» успешно пристыковался к МКС

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Источник изображения: Фото: NASA

Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» 29 июля успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), это следует из прямой трансляции, которую ведет «Роскосмос».


Модуль «Наука» в автоматическом режиме причалил к стыковочному узлу другого российского модуля МКС — «Звезда».

Ранее, 26 июля, Россия отстыковала модуль «Пирс» от модуля «Звезда» на МКС. «Пирс» освободил место для модуля «Наука», который 21 июля был запущен с космодрома Байконур и выведен на околоземную орбиту.

МЛМ стал первым за 11 лет российским модулем, отправленным к МКС. Последним был малый исследовательский модуль «Рассвет» в 2010 году.

Модуль «Наука» был разработан РКК «Энергия» в кооперации с Центром имени Хруничева (входит в «Роскосмос») в целях расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС. За счет него не только увеличится площадь российского сегмента станции, но и будут собраны рабочие места с универсальными креплениями для научной аппаратуры, которые позволят легко менять оборудование, необходимое для экспериментов.

В «Науке» располагаются спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Модуль также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором European Robotic Arm (ERA).

МЛМ стал пятым модулем российского сегмента после «Зари» (создан на средства NASA, запущен в 1998 году), служебного модуля «Звезда» (2000), малых исследовательских модулей «Поиск» (2009) и «Рассвет» (2010).


Запуск «Науки» приблизит завершение строительства российского сегмента станции. 24 ноября этого года планируется запуск узлового модуля «Причал», который, вероятно, станет последним отсеком.

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Страны
Россия
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
Байконур
МКС
Робот
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